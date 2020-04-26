Seda Sayan O Ses Türkiye şampiyonu ile aşk mı yaşıyor? İddialara cevap verdi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan bu yıl, O Ses Türkiye yarışmasında jüri oldu ve şampiyonluğu kazandı. Aynı zamanda Tv 8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz programının da sunuculuğunu yapan Seda Sayan’ın şampiyon olan yarışmacısı ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyayı salladı. Kendisinden 32 yaş küçük olan yarışmacısı Alkan Dalgakıran ile aşk yaşadığı iddialarına Seda Sayan sessiz kalamadı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan magazin programı Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa’ya katılarak açıklama yapan Seda Sayan, aşk iddialarına cevap verdi. Alkan ile benim büyük aşk yaşadığıma dair çıkan ahlaksızca bir dedikodudur diyen Seda Sayan, ‘’O benim ancak evladım olabilir.’’dedi. Sosyal medyada çok konuşulan aşk dedikodusu ile ilgili açıklamalarına devam eden Seda Sayan ‘’O daha çok genç, istikbali var. Ben bunlara cevap vermiyorum ama o yıpranıyor. Çok genç bir çocuk zarar görüyor. Günahtır, ayıptır.’’dedi.

Bu dedikodulara bir son verilmeli diyen ünlü şarkıcı Seda Sayan, böyle haberlerle gündeme gelmek istemediğini de söyledi. O çocukla tabii ki görüşeceğini, o koltukta boşuna oturmadığını ve bunların iş ilişkisi olduğunu da belirtti.

Merak ettiğin tüm ekonomi haberlerinden gündemdeki en sıcak gelişmelere, objektif haberler Haberport mobil uygulamasında! HEMEN İNDİR>>>Android Uygulaması Linki - İOS Uygulaması LİNKİ

Gündemdeki en yeni haberleri, tüm ayrıntılarıyla takip etmek için sen de Facebook grubumuza hemen katıl! >>>Haberport Facebook Grubuna Katıl!