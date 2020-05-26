Seda Sayan 'tanıştığı erkeklerin TC. numarasını istiyor' iddialarına yanıt verdi

Pandemi nedeniyle Bodrum'da kalan Seda Sayan, pprogramına Bodrum‘dan bağlandı. Kendisine , ”Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı; “Evet araştırdım. 2’si evli çıktı. “Defol git!” yazdım engelledim” şeklinde konuştu.

Esmer ve zeki erkeklerden hoşlandığını belirten Seda Sayan, aradığı erkeğin tutumlu olması gerektiğini söyledi. Sayan, “Ben bonkörüm zaten. O tutumlu olsun.” ifadelerini kullandı. Erkeklerde ses tonunun çok önemli bir detay olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, George Clooney'ye bu konuda hayran olduğunu söyledi.



