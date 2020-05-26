Seda Sayan 'tanıştığı erkeklerin TC. numarasını istiyor' iddialarına yanıt verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. sayfa programına konuşan ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, duyulmamış itiraflarda bulundu.

Seda Sayan 'tanıştığı erkeklerin TC. numarasını istiyor' iddialarına yanıt verdi
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Pandemi nedeniyle Bodrum'da kalan Seda Sayan, pprogramına Bodrum‘dan bağlandı. Kendisine , ”Yeni tanıştığım erkeklerden ilk olarak T.C. no istiyorum” sözlerinin hatırlatılması üzerine ünlü şarkıcı; “Evet araştırdım. 2’si evli çıktı. “Defol git!” yazdım engelledim” şeklinde konuştu. 

Seda Sayan 'tanıştığı erkeklerin TC. numarasını istiyor' iddialarına yanıt verdi

Esmer ve zeki erkeklerden hoşlandığını belirten Seda Sayan, aradığı erkeğin tutumlu olması gerektiğini söyledi. Sayan, “Ben bonkörüm zaten. O tutumlu olsun.” ifadelerini kullandı. Erkeklerde ses tonunun çok önemli bir detay olduğunu dile getiren ünlü şarkıcı, George Clooney'ye bu konuda hayran olduğunu söyledi.

Seda Sayan 'tanıştığı erkeklerin TC. numarasını istiyor' iddialarına yanıt verdi
 


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