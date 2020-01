Seda Sayan'dan estetik haberlerine yanıt gecikmedi

56 yaşındaki şarkıcı Seda Sayan, yaptırdığı estetik ameliyatlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sayan, yüzüne çok sayıda estetik ve dolgu yaptırdığı iddialarına sessiz kalmadı.

Kıbrıs dönüşü İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Sayan, hakkında çıkan estetik iddialarına, "Ben her gün ekranlardayım, nasıl estetik yaptırıp gerdireyim? Tabii ki küçük dokunuşlar, botokslar yaptırıyorum her kadın gibi. Her gün göz önündeyim, estetik için nekahat dönemi lazım. ‘Kadın aç geziyor, orasına burasına dikkat ediyor’ demiyorlar, kolaya kaçıyorlar. Bu işte doğru hekimi seçmek önemli. Yıllardır beni tanıyorsunuz yüzümde abuk sabuk bir şey var mı?” diyerek son noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide genç şarkıcı Aleyna Tilki ile karşılıklı göbek attığını ve oğluna istediği haberlerinin ise gerçeği yansıtmadığını şu sözleriyle belirtti: "İsteme olayı olmadı tabii ben Aleyna’yı beğeniyorum ve başarılı buluyorum. Biraz fazla göbek atınca kayınvalide-gelin görüntüsü çizdik espriler yaptık, yoksa öyle bir şey olabilir mi? Ben 'Yemekteyiz' programında bile her yerde Oğulcan’a evlendirmek için kız bakıyorum.”

Gazetecilerle sohbetine devam eden Sayan, “Yeni yıldan aşk bekliyor musunuz?” soruna gülümseyerek “Hadi inşallah, Allah söyletti. Artık evliliğe kapılarımı kapattım. Çok zor evlilik, ne evliliği artık? Oğlum evlenecek. O da doğru insanı arıyor, herhalde evliliğe sıcak bakıyor" açıklamasında bulundu.