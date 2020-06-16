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Sefirin Kızı 16.bölüm özeti ve 17.bölüm fragmanı

Sefirin Kızı ekranlara geri döndü. Yeni bölümü bu akşam yayınlanan dizinin 16.bölümünde neler oldu? İşte detaylar..

16 Haziran 2020 Salı 00:50
Sefirin Kızı 16.bölüm özeti ve 17.bölüm fragmanı
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Korona virüs dolayısıyla setlere ara verilmesi ile pek çok dizi yayın hayatına ara vermişti. Bu dizilerden birisi olan Sefirin Kızı ekranlara geri döndü. 15 Haziran günü Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin oyuncu kadrosunda  Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek’in yer aldığı dizinin 16.bölümünde neler oldu?

Sefirin Kızı 16.Bölüm Özeti


Nare, kızını da alarak memleketine taşınmayı planlamaktadır. Bunu duyan Sancar, kızı almakla tehdit ederek, kötü birisi olacağını söyler. Diğer taraftan Sancar baba olmayı beklemektedir. Elvan’a da yeni bir yaşam önermiştir. Yeni bölümde kızın velayetinin kime verileceği de merak konusu

Sefirin Kızı 17.Bölüm Fragmanı

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığı takdirde sitemizde izleyebilirsiniz.

 


Son Güncelleme: 16.06.2020 00:50
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