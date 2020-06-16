Sefirin Kızı 16.bölüm özeti ve 17.bölüm fragmanı

Korona virüs dolayısıyla setlere ara verilmesi ile pek çok dizi yayın hayatına ara vermişti. Bu dizilerden birisi olan Sefirin Kızı ekranlara geri döndü. 15 Haziran günü Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan dizinin oyuncu kadrosunda Neslihan Atagül Doğulu, Uraz Kaygılaroğlu ve Engin Akyürek’in yer aldığı dizinin 16.bölümünde neler oldu?

Sefirin Kızı 16.Bölüm Özeti

Sefirin Kızı 17.Bölüm Fragmanı

Nare, kızını da alarak memleketine taşınmayı planlamaktadır. Bunu duyan Sancar, kızı almakla tehdit ederek, kötü birisi olacağını söyler. Diğer taraftan Sancar baba olmayı beklemektedir. Elvan’a da yeni bir yaşam önermiştir. Yeni bölümde kızın velayetinin kime verileceği de merak konusu

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığı takdirde sitemizde izleyebilirsiniz.