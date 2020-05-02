Selena Gomez Boyfriend klibinin oyuncak bebek versiyonunu yayınladı

Tüm sahne detayları yeniden oluşturulan klipte, orijinal klibe tamamen bağlı kalındı. Boyfriend, Selena Gomez'in yeni albümü Rare'in son single'ı. Orijinal klipte kullanılan kurbağaların bile oyuncak versiyonu yapıldı. Videoda, Selena'nın bebek versiyonu bir iksir almak için kuru bir temizleyiciye giriyor ve daha sonra bu iksirle üç adamı kurbağaya dönüştürüyor.

27 yaşındaki şarkıcı orijinal videoda gerçek kurbağa tutarken rahatsız olmuş gibi görünüyordu. Yapımcılara “Onu incittim mi?” Diye sordu. Birkaç denemeden ve çığlıklardan sonra Selena, amfibiye alıştı ve hatta bir kurbağa istediğini söyledi: “İnsanlar onlara dokunmaktan korkuyorlar, ama aslında çok tatlılar.” Gomez, klip hakkında konuşurken “Boyfriend videosunun yapımında hiçbir kurbağa ya da adam zarar görmedi,”

Boyffriend klibinin bebek versiyonu kesinlikle izlenmeli:

