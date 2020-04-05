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Selena Gomez’e Bipolar teşhisi; “hem korktum hem rahatladım”

Dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez, yaptığı canlı yayında kendisine Bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu söyledi. Gomez, uzun süredir yaşadığı duygu karmaşalarının sebebinin bu olabileceğini belirtti

05 Nisan 2020 Pazar 20:27
Selena Gomez’e Bipolar teşhisi; “hem korktum hem rahatladım”

Geçtiğimiz gün eski sevgilisi ve şu an evli olan Justin Bieber’in bir paylaşımını beğenip sonra da vazgeçen Selena Gomez, karantina dolayısıyla canlı yayın aracılığıyla sevdikleriyle buluşmaya devam ediyor. Gomez, son olarak meslektaşı Miley Cyrus ile ortak yaptığı canlı yayında kendisine Bipolar teşhisi konulduğunu itiraf etti. 

Selena Gomez’e Bipolar teşhisi; “hem korktum hem rahatladım”

27 yaşındaki yıldız, canlı yayın sırasında duygu durumu ve ruh hallerinden bahsederken  “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” İfadelerini kullandı.  

Selena Gomez’e Bipolar teşhisi; “hem korktum hem rahatladım”

Anahtar Kelimeler:
Justin BieberSelena GomezBipolarDepresyon
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