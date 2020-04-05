Selena Gomez’e Bipolar teşhisi; “hem korktum hem rahatladım”

Geçtiğimiz gün eski sevgilisi ve şu an evli olan Justin Bieber’in bir paylaşımını beğenip sonra da vazgeçen Selena Gomez, karantina dolayısıyla canlı yayın aracılığıyla sevdikleriyle buluşmaya devam ediyor. Gomez, son olarak meslektaşı Miley Cyrus ile ortak yaptığı canlı yayında kendisine Bipolar teşhisi konulduğunu itiraf etti.

27 yaşındaki yıldız, canlı yayın sırasında duygu durumu ve ruh hallerinden bahsederken “Hem dehşete düştüm hem de rahatladım. Sonunda neden yıllardır depresyon ve anksiyete ile mücadele ettiğimi öğrendim” İfadelerini kullandı.