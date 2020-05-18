Selin Ciğerci “Çocuğum olmuyor“ diyen Larissa Gacemer'e destek mesajı paylaştı

Ünlü model Larissa Gacemer, geçtiğimiz günler “Neden çocuk yapmıyorsun” şeklinde gelen bir soruya sert bir şekilde tepki göstermişti. Larissa Gacemer, doğuştan bir hastalığı olduğu için çocuk yapamadığını açıklamıştı. Bu açıklamaların üzerine pek çok ünlü isimden ünlü modele destek mesajı geldi. Larissa Gacemer’e bir destek mesajı da Selin Ciğerci’den geldi.

Larissa Gacemer, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda kendisine sürekli neden çocuk yapmadıklarını sorusunun yöneltilmesine tepki gösterdi. Ünlü model doğuştan gelen bir hastalığından dolayı çocuk yapamadığını ifade ettiği açıklamasında, eşi Burak Gacemer ile bunu kabul ettiklerini belirtti.

Lirassa Gacemer’e bir destek mesajı da fenomen Selin Ciğerci’den geldi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Ciğerci, Gacemer'i çok iyi anlayan bir kişi olduğunu belirtti ve "Doğurmakla anne olunmaz biliyorsun. Belki ilerde beraber çocuk evlat ediniriz olmaz mı? Kimin ne dediğini düşünme prenses biz önümüze bakalım" diyerek Gacemer’e destek oldu.

Larissa Gacemer’e Selin Ciğerci’nin yanı sıra, Güner, Anıl Altan, Pelin Akil, Didem Soydan, Eda Ece, Almeda Abazi, Özlem Yıldız, Zeynep Mahsur gibi ünlülerden de destek gelmişti. Eşi Burak Gacemer ise Larissa Gacemer’in açıklama yaptığı paylaşıma "Sen bana yetersin" yazmıştı. Burak Gacemer’in eşine destek olması herkes tarafından takdir edildi.

Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 20:31