Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile dudak dudağa paylaşımıyla beğeni topladı!

Sürekli gündeme gelen Selin Ciğerci, sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile yine gündeme geldi. Eşi ile fotoğrafını paylaşan Selin Ciğerci, kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. Paylaştığı fotoğrafın açıklama kısmında şunlar yazıyordu:

"Buraya seninle ilgili ne yazsam yetersiz sen bana verilmiş en güzel hediyesin iyi ki 6 ay peşimde koştun 'Sevgilim ol' diye. Seni çok ama çok seviyorum sen kocaman yürekli aşk kazansın diye savaşan çok güçlü bir adamsın. İyi günde kötü günde ölüm bizi ayırana kadar hep hayatındayım. Koca yürekli adam. Güzel duyguları olan güzel yorum yapan herkese Allah herkese nasip etsin, kötü kalpli kotu yorum yapanlar çıksın sayfamdan."

İşte Selin Ciğerci’nin eşi ile paylaştığı o fotoğraf: