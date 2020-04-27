İstanbul 17°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
101267
ALTIN
384.827
DOLAR
6.9866
STERLİN
8.6810
EURO
7.5667

Selin Ciğerci Kim Kardashian’a ağır küfürler sıraladı!

Dün İnstagram hikayelerinden 1915 olaylarıyla ilgili asılsız paylaşımlar yapan Ermeni asıllı Amerikalı magazin kişiliği Kim Kardashian’a tepkiler çığ gibi büyüyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 18:25
Selin Ciğerci Kim Kardashian’a ağır küfürler sıraladı!


Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından Kim Kardashian’a tepki gösteren isimler arasında en sert dili kullanan isimlerden biri de Selin Ciğerci oldu. Selin Ciğerci, son 24 saatte sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı başaran Kardashian’a öyle küfürler etti ki okuyanlar bile inanamadı.  

Selin Ciğerci Kim Kardashian’a ağır küfürler sıraladı!

Soykırım yalanını savunan  Kim Kardashian’a çok sinirlenen Selin Ciğerci, yaptığı paylaşımda "Pislik o.s.pu. a... feryadı İnşallah bu yazdıklarımızı birisi sana tercüme eder ah ingilizce bileydim sana neler yazardım gün gelecek beni affedin diyeceksin; defol şimdi" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi. 

Selin Ciğerci Kim Kardashian’a ağır küfürler sıraladı!

Son Güncelleme: 27.04.2020 18:28
Anahtar Kelimeler:
HakaretSelin CiğerciKim KardashianKüfür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nurella’nın son paylaşımı sevenlerini duygulandırdı!
Nurella’nın son paylaşımı sevenlerini duygulandırdı!
Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!
Hande Yener’in sapığı yeniden ortaya çıktı; takıntılı hayran evine girdi!
Kim Kardashian’ın soykırım paylaşımına Demet Akalın’dan okkalı cevap
Kim Kardashian’ın soykırım paylaşımına Demet Akalın’dan okkalı cevap
Kim Kardashian'ın 'Soykırım Yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!
Kim Kardashian'ın 'Soykırım Yalanı' Türk takipçilerini kızdırdı!
Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri
Demet Özdemir ile Serenay Sarıkaya arasındaki tesadüfler zinciri
New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’
New York’ta tır şoförlüğü yapan Tolga Karel’den ürkütücü itiraf; ‘Kamyonla 12 ceset taşıdım’

Popüler Haberler

Aşk Şarkısı nerede çekildi? Aşk Şarkısı filmi konusu, oyuncuları ve fragmanı
Kerem Bürsin ve Demet Özdemir sevgili mi, aşk iddiaları doğru mu?
Banka şubesine gitmeden kredi alınır mı? Online kredi alırken nelere dikkat etmeliyiz? İhtiyaç kredisi başvurusu ve şartları
The Walking Dead 10 sezon finali ne zaman yayınlanacak? 11. Sezon olacak mı?
Netflix White Lines dizisi konusu ne, ne zaman başlıyor? La Casa De Papel yapımcısından yeni dizi
Survivor 2020 Nisa yarışmadan çekiliyor mu, yarışmayacak mı?
Eba canlı ders katılımı zorunlu mu? EBA TV canlı derslerde yoklama alınıyor mu?
Kuaförüm Sensin neden yok,? Bitti mi final mi yaptı? Kuaförüm Sensin ne zaman başlayacak?
Konut kredisi faizlerinde bir indirim haberi de Garanti BBVA’dan! Garanti BBVA konut kredisi faizleri düştü!
Adliyeler ne zaman açılacak, adliyeler salgın nedeni ile kapalı mı, adliyeler açılacak mı?
EBA TV ile işlenen konular LGS sınavında çıkacak mı? MEB 2020 örnek LGS konuları ve sınav tarihi
Kargo takip işlemleri nasıl yapılır? İsimden kargo sorgulama ve kargom nerede sorgulama
Bimde 21 Nisan 2020 Salı günü indirimli aktüel ürünler
23 Nisan anlam ve önemi nedir? Çocuk Bayramı 23 Nisan'ın kaçıncı yılı kutlanacak?
Nöbetçi noter sorgulama 21 Nisan Salı 2020 Haftaiçi açık noter sorgulama ve nöbetçi noter listesi!
Survivor Aycan’ın whatsapp'da konuştuğu Asena kimdir? Aycan'ın arkadaşı Asena Whatsapp konuşmaları
Nisa Survivor'dan ayrılacak mı? Nisa yarışmadan çekilecek mi?
Temizlik Benim İşim yeni yarışmacısı Özlem Yıldırım kimdir?
Beni Bırakma neden yok? Beni bırakma yeni bölüm neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Tinder hesabı tamamen nasıl kapatılır? Adım adım kalıcı tinder hesabı kapatma resimli anlatım
TRT 1 Soru küpü yarışmasında verilen ödül ne?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.