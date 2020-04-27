Selin Ciğerci Kim Kardashian’a ağır küfürler sıraladı!



Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın ardından Kim Kardashian’a tepki gösteren isimler arasında en sert dili kullanan isimlerden biri de Selin Ciğerci oldu. Selin Ciğerci, son 24 saatte sosyal medyada en çok konuşulan isim olmayı başaran Kardashian’a öyle küfürler etti ki okuyanlar bile inanamadı.

Soykırım yalanını savunan Kim Kardashian’a çok sinirlenen Selin Ciğerci, yaptığı paylaşımda "Pislik o.s.pu. a... feryadı İnşallah bu yazdıklarımızı birisi sana tercüme eder ah ingilizce bileydim sana neler yazardım gün gelecek beni affedin diyeceksin; defol şimdi" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.