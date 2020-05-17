Selin Ciğerci'nin yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı; Plakası bir araba parası

Geçtiğimiz yıl futbolcu Gökhan Çıra'yla evlenen sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, kendisine Rolls-Royce satın aldı. Ciğerci, yeni arabasını aldıktan sonra, iki yıl önce Dubai'de kendisini 'segment meselesi' diyerek kiralık Rolls-Royce'a bindirmeyen Kerimcan'ın ablası Neşe Fişek'e de bir mesaj gönderdi.

Selin Ciğerci'nin yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı; Plakası bir araba parası
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Selin Ciğerci, 5 milyon TL değerindeki son model aracına kavuştu. Ciğerci, iki yıl önce Dubai'de kendisini 'segment meselesi' diyerek kiralık Rolls-Royce'a bindirmeyen Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek'e de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Ciğerci yeni arabasıyla verdiği pozu, "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notuyla paylaştı. 

Selin Ciğerci'nin yeni oyuncağıbıb fiyatı dudak uçuklattı; Plakası bir araba parası
Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu belirterek, "Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım" diyerek duygularını dile getirdi.  

Selin Ciğerci'nin yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı; Plakası bir araba parası

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 17:43

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