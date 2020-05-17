Selin Ciğerci'nin yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı; Plakası bir araba parası



Selin Ciğerci, 5 milyon TL değerindeki son model aracına kavuştu. Ciğerci, iki yıl önce Dubai'de kendisini 'segment meselesi' diyerek kiralık Rolls-Royce'a bindirmeyen Kerimcan Durmaz'ın ablası Neşe Fişek'e de mesaj göndermeyi ihmal etmedi. Ciğerci yeni arabasıyla verdiği pozu, "Deveden büyük fil vardır. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin" notuyla paylaştı.

Selin Ciğerci, en çok vergi veren isimlerden biri olduğunu belirterek, "Resmen kozmetik kraliçesiyim. İçimde yer etmiş bir arabaya binmem de normal. İlahi adalet işte. Bu arabaya 5 milyon lira verdim. İstediğim özel plakayı da yine bir araba parası ödeyerek satın aldım" diyerek duygularını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Mayıs 2020, 17:43