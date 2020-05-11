Selin Ciğerci takipçilerinden ağlayarak af diledi; işte o anlar:

Girişimci kişiliğinin yanı sıra şarkıcılık da yapan Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile birlikte karantinada bulunduğu sürece takipçileriyle canlı yayınlarda bir araya gelmeyi ihmal etmedi. sık sık canlı yayın açan Ciğerci'nin başına dün gece talihsiz bir olay geldi. Canlı yayınına katılan bir sapığın cinsel organını göstermesi üzerine gecesi kabusa dönen Ciğerci, avukatına gerekli taliamatları verdikten sonra gözyaşları içinde bir video çekerek takipçilerinden özür diledi.



Ciğerci, paylaştığı videoda "Mübarek Ramazan ayında hepinizden özür diliyorum benim gerçekten bir suçum yok. Ben işinde gücünde evinde ailesiyle olan bir kadınım. Gece annem aradı 'Hayırdır ne oldu?' diye utancımdan konuşamadım. Gerçekten o köpek suratlıyı bulacağım Allah bin türlü belasını versin." ifadelerini kullanrak takipçilerinin affına sığındı.



Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 21:44