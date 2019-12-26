Selin Ciğerci'den matinede süper minisiyle kalça dansı

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden olan Selin Ciğerci yine gündemden düşmüyor. Her dediği her yaptığı olay olan Selin Ciğerci, geçtiğimiz günlerde futbolcu eşi Gökhan Çıra’nın açıklamalarıyla çok konuşulmuştu. Gökhan Çıra’nın Ziraat Türkiye Kupası maçı sonrası Galatasaray ile ilgili yaptığı açıklamalar gündeme bomba gibi düşmüştü. Galatasaray kalecisi Muslera ile kavga ettiğini söyleyen Çıra, Galatasaray’a zehir zemberek sözler sarf etmişti.

Kadınlar matinesinde her dans edişiyle gündeme gelen Selin Ciğerci aldığı son sahnede mini elbisesi ile dans etti. Ettiği dansın sosyal medya hesaplarında paylaşılmasıyla Ciğerci yine adından söz ettirdi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla fenomen olan ve sonrasında şarkı çıkaran Selin Ciğerci, yine kadınlar matinesinde sahneye çıktı. Dekolteli ve sırt detaylı elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Ciğerci, sahneye çıkarak dansözle dans etti.

Kendi markasını çıkarmakla uğraşan Selin Ciğerci, il il gezerek kadınlar matinesinde yer alıyor. Son olarak yer aldığı kadınlar matinesinde Ciğerci, dansıyla damga vurdu. Selin Ciğerci'nin kalça dansını görenler ise o anları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

‘’ Böyle bir saçmalık olamaz’’

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray ile Tuzlaspor karşı karşıya geldi. Maçın ardından oluşan kavga sonrası Gökhan Çıra’nın açıklamaları gündeme gelmişti. Twitter’de gündeme oturan Gökhan Çıra’nın cinsiyet değiştiren eşi Selin Ciğerci ile asker arkadaşı olduğu iddia edilmişti.

Selin Ciğerci ise askerlik iddialarını yalanlayarak şunları söyledi: "Böyle bir saçmalık olamaz. Gökhan askere gitmedi. Ben de 19 yaşında rapor aldım ve askere gitmedim. Böyle muhabbetlerin içinde de olmak istemiyorum."