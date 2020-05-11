Selin Ciğerci'ye canlı yayında Şok; takipçisi cinsel organını gösterdi

Selin Ciğerci'ye “abla n'olur bir şey sormam lazım” diyerek canlı yayina bağlanmak isteyen takipçi cinsel organını gösterdi. Olay karşısında şok yaşayan Ciğerci, hemen sapık şahsi yayından attı.

Yaşadığı şok karşısında çok sinirlenen Selin Ciğerci, olay sonrasında Instagram hikaye uzerinden yaptığı paylaşımla duygularını dile getirmeye çalıştı. Ciğerci paylaşımında “Bugün o terbiyesizliği yapan, kendisini bulamayacağımı sanıyorsa video resim adı ne varsa avukatıma gitti. Burnundan nasıl fitil fitil getireceğim herkese örnek olsun. Böyle pislik sapıklar hala var. Herkesin başına gelebilir. Lütfen herkes örnek alsın bu yaşadığımı. Hala şok içindeyim ve sinirliyim” ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 12:10