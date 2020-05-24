Selin Ciğreci'nin reklam geliri dudak uçuklattı; Aylık geliri..

Sosyal medya fenomeni ve futbolcu Gökhan Çıra'nın eşi Selin Ciğerci, online katıldığı bir magazin programında ne kadar kazandığını açıkladı.

Selin Ciğreci'nin reklam geliri dudak uçuklattı; Aylık geliri..
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Kanal D ekranlarında yayınlanan  2, Sayfa programında ''Oturduğu yerden para kazanan ünlüler'' listesinde adı geçen Selin Cİğerci, vakit kaybetmeden programa bağlanıp kendisini savundu.  Reklamlardan ne kadar kazandığını açıklayan  Ciğerci, ne kadar vergi ödediğini de söyledi. 

Selin Ciğreci'nin reklam geliri dudak uçuklattı; Aylık geliri..

Ciğerci, Telefonla bağlandığı 2, Sayfa programında "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" diyerek reklamlardan ne  kadar kazandığını belirtti. Ciğerci sözlerine; "1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Ama oturduğu yerden kazanıyorsun demeyin. 72 kişiyi çalıştırıyorum ben" diye devam etti.  Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de 5 milyon Tl'lik arabasını sosyal medyada paylaşmıştı. 

Selin Ciğreci'nin reklam geliri dudak uçuklattı; Aylık geliri..
 


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