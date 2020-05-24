Selin Ciğreci'nin reklam geliri dudak uçuklattı; Aylık geliri..

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2, Sayfa programında ''Oturduğu yerden para kazanan ünlüler'' listesinde adı geçen Selin Cİğerci, vakit kaybetmeden programa bağlanıp kendisini savundu. Reklamlardan ne kadar kazandığını açıklayan Ciğerci, ne kadar vergi ödediğini de söyledi.

Ciğerci, Telefonla bağlandığı 2, Sayfa programında "Sosyal medya reklamlarından ayda 600 bin TL kazandım. Aslan gibi de vergimi ödüyorum" diyerek reklamlardan ne kadar kazandığını belirtti. Ciğerci sözlerine; "1 ay sonra 1 milyon TL'lik vergi ödeyeceğim. Ama oturduğu yerden kazanıyorsun demeyin. 72 kişiyi çalıştırıyorum ben" diye devam etti. Ciğerci, geçtiğimiz günlerde de 5 milyon Tl'lik arabasını sosyal medyada paylaşmıştı.



