Seray Kaya'dan yürek burkan paylaşım

Genç oyuncu Seray Kaya bir vefat haberiyle daha sarsıldı. Güzel oyuncu geçen sene babasını kaybetmişti. Kaya şimdide anneannesini kaybetti. Seray Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi.

29 yaşındaki başarılı oyuncu anneannesiyle olan bir fotoğrafı paylaştı. Seray Kaya’ya takipçileri sosyal medyada destek oldu.

“Kalbim artık dayanmıyor”

Babasının ardından anneannesini de kaybeden oyuncu, sosyal medya hikayesinde anneannesiyle olan fotoğrafını paylaştı. Kaya, fotoğrafta şu sözleri kullandı;

"Nur yüzlüm, nurlar içinde... Arayan, mesaj atan herkese minnetle... Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem..."