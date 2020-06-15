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Seray Kaya'dan yürek burkan paylaşım

Ekranların başarılı ismi oyuncu Seray Kaya bir kez daha sarsıldı. Geçen sene babasını kaybeden 29 yaşındaki oyuncu şimdide anneannesini kaybetti. Seray Kaya anneannesinin vefatının ardından sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Genç oyuncunun paylaşımı yürekleri sızlattı.

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:56
Seray Kaya'dan yürek burkan paylaşım
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Genç oyuncu Seray Kaya bir vefat haberiyle daha sarsıldı. Güzel oyuncu geçen sene babasını kaybetmişti. Kaya şimdide anneannesini kaybetti. Seray Kaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla acısını dile getirdi.

29 yaşındaki başarılı oyuncu anneannesiyle olan bir fotoğrafı paylaştı. Seray Kaya’ya takipçileri sosyal medyada destek oldu.

“Kalbim artık dayanmıyor”


Babasının ardından anneannesini de kaybeden oyuncu, sosyal medya hikayesinde anneannesiyle olan fotoğrafını paylaştı. Kaya, fotoğrafta şu sözleri kullandı;

"Nur yüzlüm, nurlar içinde... Arayan, mesaj atan herkese minnetle... Kalbim artık dayanmıyor! Nurlar içinde, babamla birlikte... Canım anneannem..."


Son Güncelleme: 15.06.2020 19:56
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