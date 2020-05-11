Şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever iki sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile yatakta çekildiği pozu paylaştı. Eray Sünbül ve Seray Sever arasındaki yaş farkına karşı söylenenlere rağmen aşklarını yaşamaya devam ediyor. Seray Sever eşiyle yatakta çektiği pozu ‘Aşk’ notuyla paylaştı.Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:03
Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile fotoğrafını paylaştı: Sosyal medya sallandı
47 yaşındaki ünlü sunucu Seray Sever sosyal medyada gündem oldu. Seray Sever kendinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. İşte Seray Sever’in olay pozu…
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