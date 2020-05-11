Seray Sever kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile fotoğrafını paylaştı: Sosyal medya sallandı

Ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever kendinden 10 yaş küçük olan Eray Sünbül ile aşk yaşamaya başlamıştı. İkilinin aşk haberleri sosyal medyada gündem olmuştu. 47 yaşındaki Seray Sever sosyal medyada yaptığı paylaşımla yine gündem oldu.

Şu sıralar TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda programında sunuculuk yapan Seray Sever iki sene önce evlendiği eşi Eray Sünbül ile yatakta çekildiği pozu paylaştı. Eray Sünbül ve Seray Sever arasındaki yaş farkına karşı söylenenlere rağmen aşklarını yaşamaya devam ediyor. Seray Sever eşiyle yatakta çektiği pozu ‘Aşk’ notuyla paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:03