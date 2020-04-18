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Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?

Geçtiğimiz günlerde 'aylık 120 Bin lira kredi ödüyorum' açıklamasıyla gündeme gelen Serda Ortaç'tan bomba bir açıklama daha geldi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 15:31
Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?

Katıldığı bir magazin programında içini döken Ortaç, "Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim." diyerek sıkıntılı günlerden geçtiğini ifade etti.  

Açıklamalarına; "Yine kazanacağım. Bu sefer neyi yapmamam gerektiğini bileceğim. 5 milyon kredi almıştım her ay 118 bin ödüyorum. Onunla bitmiyor ki. Aylık 400-500 bin giderim var." siye devam eden  Serdar Ortaç, "Daha nafakayı ödeyemedim. Her ay ödeniyor. Belli bir limite gelince bitiyor. Ömür boyu değil. 2020'nin sonunda biter herhalde. Ödeyemedim ama kız hiçbir şey demedi.Nafakaya gelene kadar elemanlar var yanımda, onların aileleri var... Onları bitirmem lazım. " ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?
Ünlü Şarkıcı, son olarak; "30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi. Benim için 30 sene çalışanlara... İstinye'nin tepesinde evim var. 30 milyon TL... Dünya para ediyor. Ben gidince ne olacak? Yanımda çalışanlar alsın diyorum. Bari benden sonra rahat yaşasınlar.'' diyerek konuşmasını sonlandırdı.  

Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı; 30 milyon tl değerindeki evini kime bırakacak?

Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçBorçMiras
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