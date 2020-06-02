Serdar Ortaç yalnız ölmek istiyorum diyerek isyan etti!

İrlandalı manken Chloe Loughnan ile 2014 yılında evlenen ve geçtiğimiz yıl yolalrını ayıran ünlü şarkıcı Sertar Ortaç, kısa bir süre sonra Seçil Gür ile bir aşk yaşamaya başlamıştı. Bu birlikteliği de fazla uzun sürmeyen Ortaç'ın kalbi ve aşka hayatıyla ilgili hayranları merak içindeydi.

Sunucu ve aynı zamanda yazar olan Yelda Kırçuval’ın Instagram hesabı üzerinden yaptığı bir canlı yayın programına katılan Serdar Ortaç, hayatı ile ilgili tüm merak edilen soruları yanıtladı. Yaşamı boyunca keşkelerinden de bahseden Ortaç, ayrıca bir "Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı" diyerek bir itirafta bulundu.

Canlı yayın programında kendisiyle ilgili açıklamalarda bulunan Ortaç, 25 yıl boyunca çok güzel şeyler yaşadığını belirterek son zamanlarda nazara geldiğini söyledi ve sosyal medya kullanıcılarını eleştirdi. Ortaç eleştirisinde “Sosyal medyada yemek yerken fotoğraf paylaşmak, okyanusta sörf yaparken veya havuzda yüzerken fotoğraf paylaşmak oldukça yanlış. Olmayanın gözüne sokunca hasetlik, kıskançlık ve nazar oluyor." diye konuştu.

Bundan sonraki yaşamında hiç bir hedefi olmadığından bahseden Serdar Ortaç tek hedefinin huzurlu bir yaşam olduğunu vurguladı ve, “Tek hedefim sağlıklı olarak hayatımı bitirmek. Yaş ilerledikçe ‘keşke’ dediğim en büyük şey vakıf kurmak. Keşke Serdar Ortaç Vakfı’m olsaydı. Ölene kadar adı benimle yaşar, güzel işler yapardım.” ifadelerini kullanırken kimseye ihtiyacı olmadığını dile getirdi ve bunda sonraki hayatını yalnız olarak devam ettirip yalnız başına ölmek istediğini söyledi. Ünlü şarkıcı, “Artık ilişki kurmak istemiyorum. Son kararım yalnız ölmek. Artık bir kadına verecek huzurum kalmadı.” dedi.

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2020, 18:58