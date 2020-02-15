Serdar Ortaç yeni aşkını açıkladı

Serdar Ortaç, Seçil Gür ile olan aşk iddialarını doğruladı. Ünlü sanatçı açıklamalarında Seçil Gür ile görüştüklerini belirtti. Seçil Gür daha önce yaptığı açıklamalarında Serdar Ortaç’ı yakışıklı bulduğunu söylemişti.

Serdar Ortaç’tan Açıklama

Birlikte olup olmadıklarıyla ilgili açıklama yapmak istemeyen Gür, reklam aşkı iddialarına tepki gösterdi ve böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Serdar Ortaç bir mekandan çıkarken muhabirlerin sorularını yanıtladı ve Seçil Gür ile olan ilişkisini açıkladı. Ortaç Seçil Gür ile 10 yıldır tanıştıklarını ve kendisinin heyecanlı olduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı açıklamalarını Seçil Gür ile birlikte yapmak istediğini de sözlerine ekledi.

Serdar Ortaç yaş fakrıyla ilgili gelen bir soruya ilginç bir yanıt verdi. Ortaç “yaş farkı hep olacak” diyerek konuyu kapattı.