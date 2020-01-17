Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den ayna pozu

28 yaşındaki Chloe Loughnan, şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğinin bitmesinden hemen sonra ülkesine ve mesleğine geri döndü. Modellik yapan Chloe, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla oldukça beğeni topluyor.

Güzel model, fit bir vücuda sahip olduğunu her paylaşımda gözler önüne seriyor. Chloe, son olarak sosyal medya hesabından ayna önünde -zerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfieyi ''Kabin ateşi'' notuyla paylaştı.

