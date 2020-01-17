İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121001
ALTIN
292.345
DOLAR
5.8555
STERLİN
7.6580
EURO
6.5175

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den ayna pozu

Şarkıcı Serdar Ortaç'dan ayrıldıktan sonra, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Chloe, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

17 Ocak 2020 Cuma 00:05
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'den ayna pozu

28 yaşındaki Chloe Loughnan, şarkıcı Serdar Ortaç ile evliliğinin bitmesinden hemen sonra ülkesine ve mesleğine geri döndü. Modellik yapan Chloe, sosyal medya hesabından yaptığı bikinili paylaşımlarıyla oldukça beğeni topluyor.

chloe

Güzel model, fit bir vücuda sahip olduğunu her paylaşımda gözler önüne seriyor. Chloe, son olarak sosyal medya hesabından ayna önünde -zerinde kısa bir şort ve göbeğini açıkta bırakan bir tişört ile çektiği selfieyi ''Kabin ateşi'' notuyla paylaştı. 
chole

Son Güncelleme: 17.01.2020 00:38
Anahtar Kelimeler:
Serdar OrtaçChloeAyna PozuKabin Ateşi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin, seksi fotoğraflar ile ilgili konuştu!
Didem Soydan'ın sevgilisi Lider Şahin, seksi fotoğraflar ile ilgili konuştu!
Meriç Aral, göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni!
Meriç Aral, göğüs dekolteli pozuna binlerce beğeni!
Simge Sağın kalça dansı ile sosyal medyayı salladı
Simge Sağın kalça dansı ile sosyal medyayı salladı
Linet Menashe sosyal medyayı salladı
Linet Menashe sosyal medyayı salladı
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni tarzı sevgilisini mest etti
Zehra Çilingiroğlu'nun yeni tarzı sevgilisini mest etti
Kubilay Aka'nın Miray Daner'e ihanet belgeleri ortaya çıktı
Kubilay Aka'nın Miray Daner'e ihanet belgeleri ortaya çıktı

Popüler Haberler

Cuma günü karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? 17 Ocak Cuma ( Yarın ) karneler saat kaçta dağıtılacak?
Arka Sokaklar Hüsnü Çoban vuruldu, ölecek mi? Özgür Ozan diziden ayrılacak mı?
SGK ve Bağkur emekli aylıkları maaş farkları ne zaman ödenecek?
Benimle Söyle 2020 jüri üyeleri kimler?
Hercai Zehra öldü mü, diziden ayrıldı mı? Feride Çetin diziden neden ayrıldı?
2020 Asgari ücretli bir çalışanın işverene maliyeti
Zuhal Topal’la Sofrada yeni hafta yarışmacıları isimleri ve bilgileri
Kubilay Aka’nın ifşa olan mesajları ne? Kime ne yolladı?
Cuma Mesajları Yeni ve Güzel Resimli ve SMS 10 Ocak Cuma 2020
Cuma Günü'ne Özel 2020 Yılı Mübarek Cuma Mesajları 17 Ocak Cuma
Merih Demiral Euro 2020'ye yetişecek mi?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti nerede?
Zemheri dizisi hangi diziden uyarlama?
Merih Demiral ne kadar süre oynayamayacak? Sakatlığı ne?
Nüfus cüzdanı yenileme parası ne kadardır? Yeni çipli kimlik parası nereye yatırılır?
KOSGEB ev yemekleri lokantası açmak destekleri
Cuma mesajları 17 Ocak Cuma yeni SMS ve resimli Cuma mesajları
Cuma Mesajları 17 Ocak 2019 Yeni SMS ve Resimli
Bankaların en düşük faizli 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredi kampanyaları
Mucize Doktor konuk oyuncu Betüş kimdir? Gerçek adı nedir? Beren Gökyıldız hakkında bilgiler
Thai masajı nasıl yapılır? Thai masajı faydaları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.