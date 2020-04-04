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Serel Yerel'den sert uyarı; ''Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Londra'da yaşayan Serel Yereli, sesiyle olduğı kadar sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla da gündeme gelemye devam ederken, şimdi de hayranlarını şoke eden bir açıklama yaptı.

04 Nisan 2020 Cumartesi 23:24
Serel Yerel'den sert uyarı; ''Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Oyuncu  ve şarkıcı  Serel Yereli, dünyanın gidişatına bakarak  "Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü.  Karantina günlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddalı konuşan Serel Yereli, bu açıklamasıyla kimileri tarafından  haklı bulunsa da eleştienleri de çok oldu.  

Serel Yerel'den sert uyarı; ''Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."


''Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız''


Yaptığı paylaşımda "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin." ifadelerini kullanan yereli çok tepki aldı.  

Serel Yerel'den sert uyarı; ''Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Anahtar Kelimeler:
İnstagramÇocukSerel YereliArsız
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