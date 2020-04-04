Serel Yerel'den sert uyarı; ''Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin."

Oyuncu ve şarkıcı Serel Yereli, dünyanın gidişatına bakarak "Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır" açıklamasıyla gündeme bomba gibi düştü. Karantina günlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamayla iddalı konuşan Serel Yereli, bu açıklamasıyla kimileri tarafından haklı bulunsa da eleştienleri de çok oldu.



Yaptığı paylaşımda "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum. Standartlarım bu kadar yüksek geliyor diye zor hayat. Hala gelecekte çocuk yapmayı düşünen varsa arsızdır arsız. Bu genetikle ben çocuk düşünmüyorsam bazıları hiç düşünmesin." ifadelerini kullanan yereli çok tepki aldı.