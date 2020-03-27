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Serel Yereli İngiltere’de geceliğiyle cama çıktı sosyal medya karıştı!

İngiltere’de hayatına devam eden Serek Yereli’nin yaptığı son paylaşım takipçileri tarafından tepki gördü. Serel Yereli İngiltere’de geceliğiyle cama çıktı sosyal medya karıştı! İşte Yereli’nin o paylaşımı…

27 Mart 2020 Cuma 01:47
Serel Yereli İngiltere’de geceliğiyle cama çıktı sosyal medya karıştı!

Hayatına İngiltere’de devam eden Serel Yereli tüm dünyanın koronavirüs nedeniyle sıkıntı içerisinde olduğu bu dönem içinde yaptığı umursamaz tavırlar ile takipçilerinden tepki almaya devam ediyor.

Son olarak sosyal medya hesabı üzerinden, pek çok kişinin kendini izole ettiği bu dönem içinde bu durumu fazla önemsemediğini gösteren bir paylaşımda bulundu. 24 yaşındaki Yereli yakın bir tarihte dışarı çıktığını bir paylaşım ile duyurmuş ve paylaşımının açıklama kısmında ise şu ifadelere yer vermişti;

“Bizi zorlayamayacaklar, bizi kontrol edemeyecekler zafer bizim olacak”

Hayatına Londra’da devam eden Serel Yereli son olarak koronavirüs salgını nedeniyle dışarı çıkamadığı için oturduğu evin camına çıkarak verdiği pozlarla gündeme geldi. Verdiği bu pozların açıklama kısmında ise şu ifadeleri bıraktı;

"Hiçbir şey seni mahalledeki sürtüklerle kıyaslayamaz"

Geceliği ile cama çıkarak poz veren Serel Yereli’nin bu paylaşımına takipçileri sert tepkiler verdiler. İşte Serel Yereli'nin o çok tepki gören paylaşımları..

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Son Güncelleme: 27.03.2020 01:47
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