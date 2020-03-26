Serel Yereli pencereden bacaklarını salladı, fotoğraflarıyla da sosyal medya sallandı!

Karantina günlerinde evde sıkılan Serel Yereli, gecelik benzeri ev kıyafetiyle pencereye çıktı. Elinde dergisiyle çılgınca pozlar veren güzel şarkıcı, bu manzaranın fotoğraflarını İnstagram'a yükleyince adeta yorum yağmuruna tutuldu.

Eğitimine Amerika'da devam eden 1995 doğumlu şarkıcı, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere 4 yabancı dil biliyor. 2012 yılında O Ses Türkiye'ye aktıldı ama başarılı olamadı. 2016 yılında "Bodrum Masalı'' adlı dizide Timuçin Esen ve Şevval Sam gibi usta isimlerle çalışma şansı yakaldı.