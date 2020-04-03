Seren Serengil darp iddaları hakında konuştu!

Serengil, sosyal medya hesabından avukatının yayınladığı su açıklamayı yapti:

''Tamamı kurgu olan bu komik, bilinçli düzenlenmiş iftira ile ilgili açıklamam budur. Yarın kendi programımda konuyla ilgili açıklamamı yapacağım... Hala kötülük ve iftiralarına devam eden grubun kurgulamış olduğu ve bu kadını kullandığı düşünülmektedir.''

Suç duyurusunda bulunduğunu belirten Serengil; ''Konuyu çarpıtarak farklı şekilde olmuş gibi yansıtan, bizimle uzun bir süreçtir uğraşan basın yayın organlarıyla ilgili de şikayetlerimizi yaptık. Sevenlerimin bu haberlere üzülmemesini bunlara itibar etmemelerini rica ederim. Bugün yayında görüşürüz sevgiler.'' İfadelerini kullandı.