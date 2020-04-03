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Seren Serengil darp iddaları hakında konuştu!

Özbekistan uyruklu yardımcısının iddasına göre Seren Serengil, “hepimizi korona edeceksiniz” diyerek yardımcısına saldırdı. Savcılığa başvuran Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova, Seren Serengil ve sevgilisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Gündeme bomba gibi düşen bu idda karşısında Sessizliğini bozan Seren Serengil, avukatı aracılığıyla bir açıklamada bulundu

03 Nisan 2020 Cuma 13:55
Seren Serengil darp iddaları hakında konuştu!

Serengil, sosyal medya hesabından avukatının yayınladığı su açıklamayı yapti:

Seren Serengil darp iddaları hakında konuştu!


''Tamamı kurgu olan bu komik, bilinçli düzenlenmiş iftira ile ilgili açıklamam budur. Yarın kendi programımda konuyla ilgili açıklamamı yapacağım... Hala kötülük ve iftiralarına devam eden grubun kurgulamış olduğu ve bu kadını kullandığı düşünülmektedir.'' 

Suç duyurusunda bulunduğunu belirten Serengil;  ''Konuyu çarpıtarak farklı şekilde olmuş gibi yansıtan, bizimle uzun bir süreçtir uğraşan basın yayın organlarıyla ilgili de şikayetlerimizi yaptık. Sevenlerimin bu haberlere üzülmemesini bunlara itibar etmemelerini rica ederim. Bugün yayında görüşürüz sevgiler.'' İfadelerini kullandı.  

Seren Serengil darp iddaları hakında konuştu!

Anahtar Kelimeler:
Seren SerengilKavgaDarp
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