Seren Serengil hakkında şok idda: yardımcısını darp edip ormana attı!

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova ve avukatı Ali Çezik tarafından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde: "28 Mart günü saat 09.00 sularında şüphelilerin evde olduğu saatte müvekkil Mamatova, 'çok yorgun olduğunu, dinlenmeye ihtiyacı olduğunu, haftalık izin için dışarıya çıkacağını' belirtmiştir. Seren Serengil ise, 'Siz yabancılar yüzünden korona oluyoruz, hasta mısın bize bulaştırdın kaçıyorsun?' demiştir. Müvekkil, 'hasta olmadığını, böyle bir ithamın kırıcı olduğunu' belirtmiş ve 'işten ayrılıyorum o zaman' demiştir. Bunun üzerine Serengil, 'Siz hepimizi korona edeceksiniz' diyerek müvekkile saldırmış, saçından tutarak yere yatırmış ve tekmelemeye başlamıştır. Müvekkilimin çığlıklarını duyan, aynı evde yaşayan erkek arkadaşı Mustafa Tohma da odaya gelmiştir. Mamatova, burada uğradığı darp nedeniyle yüzünden yaralanmış, bir avuç dolusu saçı yolunmuştur. Yine o anda eve ilaçlama şirketinden gelen kişiler de odaya koşmuşlar ve olaya şahit olmuşlardır." ifadeleri yeraldı.

Özbekistan uyruklu Gulnoza Mamatova'nın, Seren Serengil'in yanında iki ay çalıştığı belirtilmekte.

Dava dilekçesinin devamında: "Mustafa Tohma bu arada müvekkili zorla eve sokmuş, 'derhal eşyalarını toplamasını' istemiştir. Müvekkil eşyaları toplarken odaya gelen Serengil, yine müvekkile defalarca vurmuş, müvekkilin eşyalarını parçalamış, küfür ve hakaret etmiş, 'Bizi korona etmeden seni dağa bırakayım, seni deport ettireceğim, bu ülkede beni herkes tanıyor, benim söz geçirmeyeceğim polis, hakim, savcı yok. Birazdan yapacaklarımı göreceksin' diyerek, eşyaların toplanmasına da izin vermeden Mustafa Tohma ile birlikte müvekkili 34 SY 2211 plakalı aracına bindirerek yola çıkmışlardır. Bu duruma ilaçlamaya gelen kişiler şahit olmuşlardır. Müvekkil burada omuzundan yaralanmıştır. Şüpheliler müvekkili Beykoz Ormanı'na götürmüşler, arabadan çıkarmışlar, şüpheli Tohma'nın zorla aldığı telefonunu da arabadan fırlatmışlardır. Müvekkil arabadan atıldığı yerden bir saat yürüyerek yerleşim yerine yakın duraklara gelmiş ve oradan otobüsle, yaşadığı şok nedeniyle hiçbir şey yapamadan evine gelmiştir."

Gulnoza Mamatova, gece eve gelgikten sonra da Seren Serengil'in avukatı olduğunu söyleyen Esennur Ezgi'den tehdit mesajları aldığını belirtip, ondan da şikayetçi oldu.

Gulnoza Mamatova'nın dava dilekçesine göre, Seren Serengil olayı ''bir arkadaşım'' diye sosyal medyada paylaşarak adeta günah çıkardı. Dilekçede, olayın ertesi günü Seren Serengil'in İnstagram hesabından; "Arkadaşlar tanıdığım bir ailenin evinde çalışan Özbek yardımcıları koronaymış, çalıştığı aile bireylerine geçirmiş. Evinizde yabancı varsa çıkarın ve işe almayın. İzne gönderdiğiniz zaman bunlar toplu evlerde kalıyorlar. Hepsine birbirlerine geçirmesi mümkün, çok dikkat edin. Sağlık raporu olmayan kimseyi işe almayın." diye paylaşım yaptığı yer aldı.

Suç duyurusu dilekçesinde Mamatova'nın, halen bu kişilerin tehdidi altında olduğu için koruma kararı verilmesi talebinde bulunduğu, Serengil ve erkek arkadaşının, "hakaret, birden fazla kişi ile tehdit, kasten yaralama, hürriyeti tahdit, mala zarar verme ve yağma" suçlarından ve avukat Essennur Ezgi'nin de "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılanarak cezalandırılması talep ettiği bildirildi.

