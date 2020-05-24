Seren Serengil'in kavga taktiği: ''Hülya Avşar'ın taktiğini uyguluyorum''

Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyujncu Seren Serengil, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda İrem Derici'ye gönderme yaparak, kavga taktiğini Hülya Avşar'dan aldığını söyledi.

Hülya Avşar'ın izinden gittiğini belirten seren Serengil, kavga ederken kullandığı taktiği şu sözlerle açıkladı: ''Hülya'nın taktiğini uyguluyorum. 'bir laf atıyorum lapinler atlıyorlar, bir yıl beni konuşuyorlar gündemde kalıp paramı kazanıyorum. onlar beni seyrediyorlar' diyordu. çok işe yarıyormuş. İzinden gidiyorum Hülya'm”



