Seren Serengil'in kavga taktiği: ''Hülya Avşar'ın taktiğini uyguluyorum''

Şarkıcı ve oyuncu Seren Serengil, sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. İrem Derici'ye de gönderme yapan Serengil, kavga taktiğini açıkladı.

Seren Serengil'in kavga taktiği: ''Hülya Avşar'ın taktiğini uyguluyorum''
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Son dönemlerde yaptığı çıkışlarla gündemden düşmeyen şarkıcı ve oyujncu Seren Serengil, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımda İrem Derici'ye gönderme yaparak, kavga taktiğini Hülya Avşar'dan aldığını söyledi.

Seren Serengil'in kavga taktiği: ''Hülya Avşar'ın taktiğini uyguluyorum''
Hülya Avşar'ın izinden gittiğini belirten seren Serengil, kavga ederken kullandığı taktiği şu sözlerle açıkladı: ''Hülya'nın taktiğini uyguluyorum. 'bir laf atıyorum lapinler atlıyorlar, bir yıl beni konuşuyorlar gündemde kalıp paramı kazanıyorum. onlar beni seyrediyorlar' diyordu.  çok işe yarıyormuş. İzinden gidiyorum Hülya'm” 

Seren Serengil'in kavga taktiği: ''Hülya Avşar'ın taktiğini uyguluyorum''
 


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