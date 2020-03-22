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Seren Serengil’in ‘Evde Kal’ pozuna rekor beğeni

Yetkililer corona virüs sebebiyle vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla gündeme gelmeye devam ediyorlar. Bu süreçte Seren Serengil'in ''Evde Kal'' pozuna rekor beğeni geldi.

22 Mart 2020 Pazar 10:00
Seren Serengil’in ‘Evde Kal’ pozuna rekor beğeni

Virüsün yurt genelini etkisi altına alması üzerine vatandaşlara evde kalmaları yönünde uyarılar yapıldı. Bu süreçte vatandaşlar panik yaşarken kimi insanlar panik içinde evlerini temizlerken kimileri de corona virüse karşı herhangi bir önlem almıyor.

Yetkililer dışarı çıkılmaması gerektiği ve kimsenin evden çıkmaması gerektiği yönünde uyarılar yapılırken binlerce hastanın yer aldığı ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine sebebiyet veren corona virüsün son durağı Türkiye olmuştu. Büyük bir risk taşıyan ülkemizde de vatandaşlar evden çıkmama kararı alarak virüsten korunmaya başladılar.

Seren Serengil’den ardı ardına paylaşımlar

Corona virüs sosyal yaşamı ve gündelik aktiviteleri de olumsuz etkilerken ünlü isimler evlerinde yaptığı paylaşımlarla takipçilerinin gündemine girmeye başladılar. Serengil takipçilerine evde kalmaları yönünde çağrıda bulunurken bir yandan da ev pozunu paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu. Serengil’in paylaşımı kısa süre içerisinde takipçilerinden binlerce beğeni aldı.  

Son Güncelleme: 22.03.2020 10:00
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