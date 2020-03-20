Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?

Bebek’te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya objektiflere yakalandı. Gazetecileri görünce koşar adım arabasına doğru giden Sarıkaya, önce sorulara cevap vermek istemedi.

Cem Yılmaz hakkındaki soruları yanıtlamaktan kaçınan güzel oyuncu, Cem Yılmaz’ın annesi ile tanışması hakkında sorular soruları da duymazdan geldi. Serenay Sarıkaya son olarak sadece "Arkadaşlar bunları sonra konuşalım, teşekkür ederim" diyerek arabasına binip oradan uzaklaştı.