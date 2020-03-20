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Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, magazin gündemine bomba gibi düşen Cem Yılmaz ile ilişkisi başladığından bu yana ilk kez tek başına kameralara yakalandı.

20 Mart 2020 Cuma 16:10
Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?

Bebek’te bir kaş tasarım merkezinden çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya objektiflere yakalandı.  Gazetecileri görünce koşar adım arabasına doğru giden Sarıkaya,  önce sorulara cevap vermek istemedi. 

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?

Cem Yılmaz hakkındaki soruları yanıtlamaktan kaçınan güzel oyuncu, Cem Yılmaz’ın annesi ile tanışması hakkında sorular soruları da duymazdan geldi. Serenay Sarıkaya son olarak sadece "Arkadaşlar bunları sonra konuşalım, teşekkür ederim" diyerek arabasına binip oradan uzaklaştı.  

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz hakkında ne dedi?

Son Güncelleme: 20.03.2020 16:36
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem YılmazMagazin
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