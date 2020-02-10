Serenay Sarıkaya Cem Yılmaz ile aşk yaşadığını onayladı

46 yaşındaki komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu bir programda kendisinden 18 yaş küçük oyuncu Serenay Sarıkaya'ya hayran olduğunu açıklamıştı.

Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya'nın başrolü olduğu Alice Müzikali'nin 50. yıl kutlamasına katılan Cem Yılmaz, Sarıkaya ile aynı karede olmasıyla aşk iddialarını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz günlerde bir hayranı tarafından Yunanistan'ın Atina sokaklarında birlikte görüntülenen Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın aşk iddiaları doğrulanmıştı. Aşk tatiline çıkan ikilinin hayranları gittikleri her yerde fotoğraflarını çekmesi sosyal medyayı sallamıştı.

Önceki gün aşk tatilinden dönen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, ayrı ayrı İstanbul'a geri döndü. Sarıkaya, havalimanında muhabirlerin Cem Yılmaz ile sordukları sorulara,'Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi' diyerek aşk iddialarını onayladı.