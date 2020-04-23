Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı; 'İyi ki varsın'

Defne Samyeli ile olaylı bir şekilde ayrılan Cem Yılmaz, aradan çok geçmeden kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı. Her iki isim de sevilen birer televizyon yüzü olunca, magazin gündemini olması gerektiğinden çok daha fazla meşgul ettiler. Çift bu ilişkiyi gizlemedi ama açığa da vermedi. Böyle olunca da Cem yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın her adımı izlenir oldu.

Ünlü çift, son olarak Cem Yılmaz'ın 23 Nisa paylaşımıyla yine gündeme gelmeyi başardı. Serenay Sarıkaya, bugünolan Cem Yılmaz'ınUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımına 'İyi ki varsın' yorumunu yaptı.