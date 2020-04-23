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Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı; 'İyi ki varsın'

2020'nin ilk aylarında gündeme bomba gibi düşen Serenay Sarıkaya ve Cemyılmaz aşkı dolu dizgin devam ediyor. Ünlü Çiftin karantina sürecini de çoğunlukla aynı evde geçirdikleri bilinen bir gerçek.

23 Nisan 2020 Perşembe 19:28
Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı; 'İyi ki varsın'

Defne Samyeli ile olaylı bir şekilde ayrılan Cem Yılmaz, aradan çok geçmeden kendisinden  18 yaş küçük olan Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başladı.  Her iki isim de sevilen birer televizyon yüzü olunca, magazin gündemini olması gerektiğinden çok daha fazla meşgul ettiler. Çift bu ilişkiyi gizlemedi ama   açığa da vermedi.  Böyle olunca da Cem yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın her adımı izlenir oldu.  

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı; 'İyi ki varsın'
Ünlü çift, son olarak Cem Yılmaz'ın 23 Nisa paylaşımıyla yine gündeme gelmeyi başardı.  Serenay Sarıkaya, bugün doğum günü olan Cem Yılmaz'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımına 'İyi ki varsın' yorumunu yaptı.  

Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz'a doğum günü mesajı; 'İyi ki varsın'

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İnstagramSerenay SarıkayaCem YılmazDoğum Günü23 Nisan
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