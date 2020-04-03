Serenay Sarıkaya haftalar sonra ilk kez!

Birçok ünlü isim gibi karantinaya giren ama bu süreçte çok fazla paylaşım yapmamayı tercih eden Serenay Sarıkaya, günler sonra sessizliğini bozup, 4 yıl öncesine ait çekimden bir kare paylaştı.

Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafa “2016 yılında yapmışız bu çekimi. Yıllar geçip gitmiş şimdi şu kara günler geçmiyor… Dilerim hepimiz kendimize, yaşadığımız çevreye ve hatta başkalarına da dair çok kıymetli keşifler ve farkındalıklarla çıkarız bu dönemden. Dilerim her şey yeniden güzel olur. Bunu ancak hep birlikte başarabiliriz… Sizlerin isteği üzerine bu çekimi yeniden hatırlamak iyi geldi bana… Sevgi ve sağlık ile kalın…” notunu ekledi.