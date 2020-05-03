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Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz aşkı geçtiğimiz aylarda magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Peki Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak? İşte detaylar...

03 Mayıs 2020 Pazar 02:14
Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz evleniyor iddiaları doğru mu? Düğün ne zaman olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.sayfa programının sunucuları ortaya bir iddia attı. İddiaya göre 45 gündür aynı evde karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ikilisi evlenme kararı verdi. Cem Yılmaz’ın evlenme teklifini kabul eden Serenay Sarıkaya’nın korona biter bitmez düğün yapacağı da ortaya atılan iddialar arasında yer alıyor.

Gösterişli bir düğün yapacakları söylenen çift yaklaşık 3 aydır birlikteydi.

Serenay Sarıkaya Kimdir?

1991’de Ankara’da doğan Serenay Sarıkaya, gençliğinde bir süre Antalya’da yaşadıktan sonra İstanbul’a taşınmıştır. Liseyi Antalya’da okuyan genç oyuncu üniversite okumamıştır. Çeşitli spor ve danslarla ilgilenen Sarıkaya 15 yaşında güzellik yarışmasına katıldı ve ardından da oyunculuğa başladı.

Cem Yılmaz Kimdir?

1973 yılında İstanbul’da doğan Cem Yılmaz, üniversitede Turizm ve Otel Yönetimi’nden mezun olmuştur. İlk sahneye çıkışı üniversite öğrencisiyken Beşiktaş Kültür Merkezi’nde olmuştur. Yer aldığı ilk film Her Şey Çok Güzel Olacak olmuştur. Ardından yer aldığı AROG, GORA gibi filmler ise büyük ses getirmiştir.

Cem Yılmaz, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı, reklam yüzü, konser şefi, stand up, karikatürist ve yazarlık da yapmıştır. Birçok ödülün sahibi olan yetenekli sanatçı son zamanlarda Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaktadır.

 

 

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Son Güncelleme: 03.05.2020 02:14
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