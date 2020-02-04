Serenay Sarıkaya, ilk kez Cem Yılmaz ile aynı karede poz verdi



1,5 yıllık birlikteliklrini noktalayan Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin ayrılık kararından sonra araya Serenay Sarıkaya'nın girdiği haberleri ortaya çıkmıştı. Daha sonra yapılan açıklamalar sonrasında ayrılık nedeninin Serenay Sarıkaya olmadığı anlaşılmış ve sanatçıların hayranları derin bir nefes almıştı.

Her iki sanatçı ise o günden itibaren yan yana gelmemişti fakat Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta yalanlasa da Yılmaz'ın bir YouTube kanalında yaptığı Serenay itirafının olayın seyrini değiştirmişti.

Haklarında çıkan aşk dedikodularını yalanlamayarak sessiz kalmayı tercih eden ikili tüm bunların ardında ilk kez aynı karede yakalandı. Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın da başrolünü oynadığı Alice Müzikali'nin 50. oyunu için verilen bir partiye katıldı. Haklarında ortaya çıkan haberlere istinaden Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aynı karede poz verdileri. Toplu fotoğraf çekiminde Ezgi Mola, İbrahim Selim, Şükrü Özyıldız ve Enis Arıkan'da vardı.

İkilinin bu pozu ise sosyal medyaya damga vururken Serenay Sarıkaya ile aynı karede görüntülendiği için aralarında bir aşk olduğu gerçeğinin belgelendiği konuşulan Cem Yılmaz, evine girerken görüntülendi. Oldukça gergin olduğu fark edilen Cem Yılmaz, muhabirlerin Serenay Sarıkaya ile ilgili sorularını yanıtsız bırakarak hızlıca evine girdi.

Komedyen Cem yılmaz geçtiğimiz günlerde YouTube üzerinden yayın yapan İbrahim Selim'in programına konuk olmuş ve Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına baktığında dalıp gittiğini itiraf etmişti.