Serenay Sarıkaya'nın 'filtreli' fotoğrafı olay oldu!

Güzel oyunucu, göz rengini değiştiren bir filtre kullanarak iki gözünü farklı renkte yansıttı. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, fotoğrafına ''Ankara Kedisi'' notunu ekledi. Bazı takipçileri, Serenay Sarıkaya'nın doğduğu şehir olan Ankara'ya gönderme yaptığını düşündü.

