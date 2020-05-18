Güzel oyunucu, göz rengini değiştiren bir filtre kullanarak iki gözünü farklı renkte yansıttı. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, fotoğrafına ''Ankara Kedisi'' notunu ekledi. Bazı takipçileri, Serenay Sarıkaya'nın doğduğu şehir olan Ankara'ya gönderme yaptığını düşündü.
Serenay Sarıkaya'nın 'filtreli' fotoğrafı olay oldu!
Son zamanlarda ünlü komedyen Cem Yılmaz ile olan aşkı yüzünden gündemden düşmeyen Serenay Sarıkaya, paylaştığı fotoğrafta kullandığı filtre ile takipçilerinin beğenisini kazandı
Güzel oyunucu, göz rengini değiştiren bir filtre kullanarak iki gözünü farklı renkte yansıttı. Bu fotoğrafı sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin beğenisine sunan Sarıkaya, fotoğrafına ''Ankara Kedisi'' notunu ekledi. Bazı takipçileri, Serenay Sarıkaya'nın doğduğu şehir olan Ankara'ya gönderme yaptığını düşündü.
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