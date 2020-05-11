Serenay Sarıkaya'nın o fotoğrafının 90 bin tl olduğu ortaya çıktı!

Sarıkaya, son zamanlarda Cem Yılmaz aşkı ile gündemi meşgul etmeye devam ederken, şimdi de paylaştığı fotoğraflartaki kıyafet ve aksesuarların fiyatıyla gündeme geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sarıkaya'nın köpeği ile birlikte çekip İnstagram'da paylaştığı fotoğraftaki kıyafet ve aksesuarların toplam fiyatı tam 91 bin 441 TL. İddialara göre güzelliğiyle olduğu kadar tarzıyla da beğenileri toplayan Sarıkaya'nın o karedeki kıyafet ve aksesuarların fiyatları şöyle:

gözlüğü 1.625,

küpesi 7 bin 735,

kolyesi 80 bin 845,

bluzu 646 ve

taytı 590 TL.

Hepsi toplam : 91 bin 441 TL.