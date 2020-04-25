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Serenay Sarıkaya paylaştığı o fotoğrafla tüm soruları cevaplamış oldu

Tüm dünyayı etkişi altınaalan koronavirüs salgını nedeniyle karantina sürecinin neredeyse tamamını sevgilisi Cem Yılmaz ile geçires Serenay Sarıkaya, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafla her şeyi açık etti. Olaylar şu şekilde gelişti:

25 Nisan 2020 Cumartesi 16:25
Serenay Sarıkaya paylaştığı o fotoğrafla tüm soruları cevaplamış oldu

Cem Yılmaz, geçtiğimiz hafta Zafer Alagöz'ün 'Burda Olan Burda Kalır' programına konuk olmuş ve "Ozan Güven'in eviyle aramızda 25 metre var. Onunla da bu süreçte 2-3 defa görüştük ve okey oynadık." diyerek yakın arkadaşıyla sürekli görüştüğünü ve okey oynadıklarını dile getirmişti.

Serenay Sarıkaya paylaştığı o fotoğrafla tüm soruları cevaplamış oldu

Ozan Güven de iki akşam önce gece geç saatlerde sevgilisiyle ve ev kıyafetleriyle kapıda görüntülenmiş, ama soruları yanıtsız bırakmışlardı. 

Serenay Sarıkaya paylaştığı o fotoğrafla tüm soruları cevaplamış oldu

Serenay Sarıkaya da son yaptığı paylaşımda Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u  etiketleyince tüm  parçalar yerine oturdu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, alnına iki okeyi yapıştırıp çektiği ve Ozan GÜven'in sevgilisini etiketlediği fotoğrafına “İki tane okey elden geldi diye alnıma gururla yapıştırdığıma bakmayın, bir türlü yenemedik şu çifti." notunu ekledi.  Bu fotoğrafı gören Sarıkaya hayranları, fotoğrafı Cem Yılmaz'ın çektiğini ve diğer çiftin de Ozan Güven ve sevgilisi Deniz Bulutsuz olduğunu düşünmeden edemedi. 

Serenay Sarıkaya paylaştığı o fotoğrafla tüm soruları cevaplamış oldu

Son Güncelleme: 25.04.2020 16:41
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem YılmazKarantinaOzan GüvenOkey
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