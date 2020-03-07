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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu kez kameralardan kaçmadı!

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, bir mekandan birlikte çıkarken görüntülendi. Bu kez kameralardan kaçmamayı tercih eden çiçeği burnunda aşıklar gazetecilerin sorularını yanıtladılar. Oldukça neşeli oldukları görülen çiftten Cem Yılmaz sevgilisi için şarkı bile söyledi.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:34
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu kez kameralardan kaçmadı!

Ortaya atılan aşk iddiaları ile ilgili konuşmayarak suskun kalan Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, nihayete aşklarını itiraf ettiler ve gözler önünde yaşamaya karar verdiler. Çiğeği burnunda aşıklar, önceki akşam Sarıyer'deki bir mekanda yemek yediler. Daha sonra dışarı çıkan çift bu kez kameralardan kaçmak yerine ayaküstü gazatecilere kısa bir röportaj verdi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu kez kameralardan kaçmadı!

Minik bir hayranlarını kırmayarak onlarla birlikte fotoğraf çektiren çift, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken oldukça neşeli oldukları görüldü. Cem Yılmaz, bir gazetecini sorduğu, "Sizleri beraber görüntülüyoruz" sorusu üzerine "Evet, çok heyecanlıyız. Ayrı ayrıyken olan rollerimizi biliyorsunuz. Ben sinirli, Serenay biraz daha sakin oluyor. Şimdi rolleri değişeceğiz ve tam tersi olacak" diye yanıt verdi.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu kez kameralardan kaçmadı!

Aşklarının nasıl başladığı ile ilgili yöneltilen bir soruya ise ünlü komedyen, "İlişkimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başladı. Arkadaşlar hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Gördüğünüz gibi neşeli ve mutluyuz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor" diyerek esprili bir cevap verdi.

Muhabirler çifte eski sevgilileri Defne Samyeli ve Kerem Bürsin hakkında soru sormak istediler fakat Cem Yılmaz bu duruma müdahale etti ve, "Bu konulara girecekseniz olmaz. En neşeli röportajımız oluyor" diye konuştu.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz bu kez kameralardan kaçmadı!

Bu güne kadar hayatına giren tüm kadınlara şarkı söylemesi ile biline Cem Yılmaz, bu kez de Serenay Sarıkaya için bir şarkı söyledi ve aracına binerken Yalın'ın Küçücüğüm Her Şeyim şarkısını mırıldandı.


 

Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem Yılmaz
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