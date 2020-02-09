Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Yunanistan tatilinden yeni kareler

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya, son zamanlarda aşk yaşadıkları iddiasıyla sık sık gündeme geliyor. Yılmaz, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtını vererek kafaları karıştırmıştı.

Geçtiğimiz günlerde Alice müzikalinin 50. yılı kutlamasına katılan Cem Yılmaz, o geceden sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıdığı iddialarını güçlendirmişti.

Önceki gün magazin gündemine bomba gibi düşen bir kare ile aşk iddiaları kanıtlanmıştı. Sarıkaya ve Yılmaz, Atina sokaklarında birlikte görüntülenmişti ki ikilinin bir mekanda eğlenirken çekilmiş yeni karesi de bir Türk hayranı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.