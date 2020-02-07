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Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Yunanistan'a tatile mi gitti?

Komedyen Cem Yılmaz ve Oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Yunanistan'a tatile gittikleri iddiası gündeme bomba gibi düştü.

07 Şubat 2020 Cuma 21:48
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz Yunanistan'a tatile mi gitti?

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Defne samyeli2den ayrıldıktan sonra oyuncu Serenay Sarıkaya ile adı aşk dedikodularına karışmıştı. Hatta Cem-Defne ayrılığında Serenay sebep gösterilmişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Çift haklarında çıkan aşk dedikoduları ile ilgili bir açıklama yapmamış ve her fırsatta yalanlamışlardı. Fakat Cem Yılmaz katıldığı bir programda, 'Serenay'ın foroğraflarına bakarken dalıp gidiyorum' diye bir itirafta bulunmuştu.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Geçtiğimiz günlerde Serenay Sarıkaya'nın da başrolünde oynadığı "Alice" müzikalinin 50. oyun kutlama partisine katılan Cem Yılmaz, oyuncularla toplu fotoğraf çektirmiş ve Serenay Sarılaya ile aynı karede boy göstermişti.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Çift hakkında magazin gündemine bomba gibi düşen bir idda ortaya atıldı. Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın  Yunanistan'ın başkenti Atina'ya tatile gittikleri öne sürüldü. İddalara ilişkin bir fotoğrafta sosyal medyada paylaşıldı.

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz

Son Güncelleme: 07.02.2020 21:48
Anahtar Kelimeler:
TatilYunanistanSerenay SarıkayaCem YılmazAtina
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