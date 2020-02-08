İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121015
ALTIN
303.893
DOLAR
6.0199
STERLİN
7.7540
EURO
6.5994

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina çıkarması

Bir süredir aralarındaki aşk ile gündeme gelen Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, Atina'da birlikte görüntülendi.

08 Şubat 2020 Cumartesi 12:49
Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina çıkarması

Komedyen Cem Yılmaz aylar önce Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirmişti. Geçtiğimiz hafta ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan Yılmaz,  ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtı vererek kafaları karıştırmıştı.

cem serenay

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı ''Alice'' müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılarak Cem Yılmaz, aralarındaki aşk olduğu iddialarını doğrulayan bir hamle yapmıştı.

cem serenay

Aşk iddialarına kaçamak cevap veren Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, önceki önce Yunanistan'ın başkenti Atina sokakların birlikte gezerken görüntülendi. Bu görüntü sosyal medyayı sallarken, aralarındaki aşk iddialarını da doğruladı.

cem serenay

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:32
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaCem YılmazAşk IddialarıAtina
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru
Nesrin Cavadzade seksi pozlarına beğeni rekoru
Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı dekolteli elbisesine beğeni yağmuru
Nesrin Cavadzade derin yırtmaçlı dekolteli elbisesine beğeni yağmuru
Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşımına binlerce beğeni
Aleyna Tilki'den mini şortlu paylaşımına binlerce beğeni
Sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği poz ile sosyal medyayı salladı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar verdiği poz ile sosyal medyayı salladı
2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi
2020 Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler kadrosu belirlendi
Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor
Shakira ve Jennifer Lopez’in Super Bowl'deki seksi dansları mahkemelik oluyor

Popüler Haberler

Sefirin Kızı Neslihan Atagül diziden ayrılıyor mu? Nereye gidiyor?
Survivor 2020 tanıtımı fragmanı yayınlandı!
Survivor sunucusu Oğuzhan Uğur kimdir? YouTuber Oğuzhan Uğur hakkında bilgiler
Belediyelere 4200 TL maaşla zabıta memuru alım şartları
A101 8 Şubat – 15 Şubat 2020 haftanın yıldızları
Yoksulluk sınırı altında geliri olana devletten aylık nakdi yardım ödemesi!
Tayland nerededir? Tayland haritadaki yeri ve nüfusu
Survivor 2020 Fatoş kimdir? Survivor Fatma Günaydın hakkında bilgiler
Depreme en dayanıklı evler hangileri? Çelik evler mi, beton evler mi?
Yurt dışına 100 bin Türk işçi alımı gündemde! Vasıflı-vasıfsız 100 bin işçi alınacak!
Benimle Söyle yarışması neden yok? Benimle Söyle yayından mı kaldırıldı?
Zümrüdüanka Saniye kimdir? Gerçek adı nedir? Sebahat Kumaş hakkında bilgiler
Kerimcan Durmaz ve İrem Derici sokak ortasında kalça dansı ile dikkatleri üzerine çekti
Çember filmi nerede çekildi? Çember filmi oyuncuları kimler?
Locke Key 2. sezon yayınlanacak mı? Locke Key yeni sezon yayın tarihi ve konusu
Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli için alımlar başladı! Personel alımı için başvuru şartları neler?
Pegasus kazası sonrası yolcular tazminat alacak mı? Pegasus uçak kazası tazminat hakkı belli oldu!
Baraj dizisinin konusu ve oyuncuları
Gelinim Mutfakta LAHANA MAKARNASI Nasıl yapılır? Hamursuz Lahana makanası tarifi ve malzemeleri
MSB Sivil Memur alımı için başvurular ne zaman sona erecek? MSB Sivil memur alımı için başvuru şartları neler?
Engelli raporu ile indirimli araç alımı şartları ve gerekli evraklar listesi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.