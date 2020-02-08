Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın Atina çıkarması

Komedyen Cem Yılmaz aylar önce Defne Samyeli ile 1.5 yıllık ilişkisini bitirmişti. Geçtiğimiz hafta ‘İbrahim Selim ile Bu Gece’ programına katılan Yılmaz, ‘Hiç kimseyi stalk’luyor musun?’ sorusuna “Diyelim ki ben ‘Serenay Sarıkaya ne yapmış?’ diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum ona... O stalk mu oluyor?” yanıtı vererek kafaları karıştırmıştı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde oynadığı ''Alice'' müzikalinin 50. oyun kutlamasına katılarak Cem Yılmaz, aralarındaki aşk olduğu iddialarını doğrulayan bir hamle yapmıştı.

Aşk iddialarına kaçamak cevap veren Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz, önceki önce Yunanistan'ın başkenti Atina sokakların birlikte gezerken görüntülendi. Bu görüntü sosyal medyayı sallarken, aralarındaki aşk iddialarını da doğruladı.