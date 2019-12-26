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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!

Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı sorusu son günlerde fazlasıyla konuşuluyor. Serenay Sarıkaya’nın bir paylaşımındaki detay ele verdi. Bu paylaşım Kerem Bursin ile aşk iddialarını daha da güçlendirdi.

26 Aralık 2019 Perşembe 10:59
Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin barıştı mı? Paylaşımdaki detay ele verdi!

Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin arasındaki aşk bu sene bitmişti. İkili üç buçuk sene kadar ilişki yaşadıktan sonra ayrılmıştı. Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin’in ilişkisi bitmesine rağmen ikili ile ilgili haberler yapılmaya devam ediliyor. Son haberlerde Kerem Bursin ve Serenay Sarıkaya’nın barıştığı ve yeniden ilişki içerisinde olduğu söylendi.  

Bir İddia Kafaları Karıştırdı

Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz adlı magazin programında Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin’le ilgili bir iddia ortaya atıldı. Programda Serenay Sarıkaya’nın Instagram hesabından paylaştığı köpeklerin, Kerem Bursin’e ait olduğu söylendi. Bu gelişmeler Sarıkaya ve Bursin arasında aşkın yeniden başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Son Güncelleme: 26.12.2019 10:59
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