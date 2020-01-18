Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Sarıkaya, bu kez bacak dekolteli paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Sarıkaya paylaşımının altına ‘’Marstan geliyorum.’’ şeklinde not düştü.

Sarıkaya’nıın paylaşımına kısa süre içerisinde 450 binden daha fazla beğeni geldiği görüldü. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı övgü dolu yorumlarla doldu.

Cem Yılmaz’a yanıtı

Cem Yılmaz, aşk yaşadığı öne sürülen Serenay Sarıkaya hakkında ‘’Instagram’da Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, stalk o mu oluyor.’’ diye belirtti.