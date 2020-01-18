İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
121475
ALTIN
294.725
DOLAR
5.8926
STERLİN
7.6632
EURO
6.5369

Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene

Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene! Ünlü oyuncunun bacak dekolteli paylaşımı büyük bir beğeni topladı.

18 Ocak 2020 Cumartesi 00:20
Serenay Sarıkaya'nın derin bacak dekolteli pozuna düşen düşene

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, Instagram hesabından yapmış olduğu paylaşımlarla takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor. Sarıkaya, bu kez bacak dekolteli paylaşımıyla takipçilerinin karşısına çıktı. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaya devam eden Sarıkaya paylaşımının altına ‘’Marstan geliyorum.’’ şeklinde not düştü.

Sarıkaya’nıın paylaşımına kısa süre içerisinde 450 binden daha fazla beğeni geldiği görüldü. Ünlü oyuncunun iddialı paylaşımı övgü dolu yorumlarla doldu.

serenay sarıkaya frikik

Cem Yılmaz’a yanıtı

Cem Yılmaz, aşk yaşadığı öne sürülen Serenay Sarıkaya hakkında ‘’Instagram’da Serenay Sarıkaya ne yapmış diye bakıyorum ve dalıp gidiyorum, stalk o mu oluyor.’’ diye belirtti.

serenay sarıkaya

Son Güncelleme: 18.01.2020 00:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büşra Develi Karakomik Filmler 2 galasında bacak dekolteli elbisesi ile mest etti!
Büşra Develi Karakomik Filmler 2 galasında bacak dekolteli elbisesi ile mest etti!
Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı magazin dünyasını salladı!
Metin Akdülger kimdir? Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger aşkı magazin dünyasını salladı!
Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali
Berfu Yenenler doğum kilolarını erken eritti! ilk 38 günde 11 kilo verdi! Berfu Yenenler yeni zayıflamış hali
Kaia Gerber tatil pozları ile sosyal medyayı salladı!
Kaia Gerber tatil pozları ile sosyal medyayı salladı!
Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı!
Hadise göğüs dekolteli mini elbisesiyle ışıl ışıl parladı!
Hanife Gürdal memleketinde düğün için hazırlık yapıyor!
Hanife Gürdal memleketinde düğün için hazırlık yapıyor!

Popüler Haberler

Vuslat Fırat öldü mü? Yeni bölümde olacak mı? Baran Bölükbaşı Vuslat dizisinden neden ayrıldı?
50m2 dizisi ne zaman yayınlanacak? Netflix 50m2 oyuncu kadrosu ve dizinin konusu
Kanal İstanbul projesinin maliyeti ne kadar? Kanal İstanbul yapımı ne kadara mal olacak?
Gülistan Doku nerede, bulundu mu? Kayıp Gülistan Doku'nun son görüntüleri
2020 Şubat celbi askerlik yerleri ne zaman belli olur? Şubat 2020 Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?
Türkler Geliyor filmi oyuncuları ve konusu - Türkler geliyor filmi fragmanı ve yaş sınırı
Rahşan Ecevit kaç yaşındaydı, ölüm nedeni ne? Rahşan Ecevit neden öldü?
The Stranger yeni sezon fragmanı yayınlandı!
House of Dragon dizisi ne zaman başlayacak? Game of Thrones'un yeni versiyonu Ejderha’nın Evi dizisinden yeni haber
Pubg yeni haritası olan Karakin tanıtımı yapıldı!
2020 küçükbaş hayvan yem fiyatları
2020 E okul ne zaman kapanacak? e-okul VBS öğrenci girişi, kapanacak mı?
Domuz gribi belirtileri, tedavisi ve korunma yöntemleri neler? Domuz gribi nasıl ve nereden bulaşır?
Kadın dizisine Bahar ve Arif'in öpüşme sahnesi sosyal medyayı salladı!
Taşıyıcı 3 filminin başrol oyuncuları kimler? Taşıyıcı 3 nerede çekildi, konusu nedir?
2020 Ocak ayı Maaş e-bordrosu
Show TV Ramo reytinglerde kaçıncı oldu? Dizi izlendi mi, devam eder mi, tutar mı?
Far Cry 6 oyunu ne zaman çıkacak?
Babil dizisi hangi diziden uyarlama? Star tv Babil dizisi konusu
Nöbetçi Noter Sorgulama - 18 Ocak Cumartesi / 19 Ocak Pazar Haftasonu Nöbetçi Noter Adresleri - Bugün Hangi Noter Nöbetçi?
İftihar belgesi nedir? Kimler iftihar belgesi alabilir, şartları nelerdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.