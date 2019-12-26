İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114377
ALTIN
287.444
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6918
EURO
6.5810

Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli No make up pozuna beğeni yağdı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya hesabı üzerinden yine bomba bir paylaşıma imza attı. Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli “No make up” pozuna takipçilerinden beğeni yağdı. İşte güzel oyuncunun o paylaşımı…

26 Aralık 2019 Perşembe 13:44
Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli No make up pozuna beğeni yağdı

TV 8’in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye’nin yılbaşı için çekilen özel bölümüne konuk olan Serenay Sarıkaya, bölümün çekimlerinden önce makyajı yapılırken çekildiği bir fotoğrafını İnstagram adresi üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun sesinin ne kadar güzel olduğu daha önceden biliniyordu. Sosyal medyaya sızan şarkı söyleme görüntüleri ise izleyen herkes tarafından beğeni kazanmıştı.

No Make Up İfadelerini Kullandı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye katıldığı gün sahneye çıkmadan evvel oldukça gösterişli bir makyaj yaptırdı. Makyajı bitmesi sonrasında saçları yapılırken paylaşımda bulunan Sarıkaya’nın göğüs dekoltesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımın açıklama bölümüne “No Make Up” ifadelerini bıraktı.

İşte Serenay Sarıkaya’nın o paylaşımı…

serenay-sarikaya-nin-gogus-dekolteli-pozu-sosyal-12752542_6032_m

Sarıkaya’nın takipçileri ise paylaşımın altındaki yorum bölümüne kendisini öven ve ne kadar güzel olduğunu ifade eden yorumlar bıraktılar. Güzel oyuncunun paylaşımı çok kısa bir süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.

Son Güncelleme: 26.12.2019 13:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali'nin fotoğrafını emoji ile paylaştı
Hazal Kaya, bebeği Fikret Ali'nin fotoğrafını emoji ile paylaştı
Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana
Burcu Esmersoy, Instagram paylaşımına çarpılan çarpılana
Selin Ciğerci'den matinede süper minisiyle kalça dansı
Selin Ciğerci'den matinede süper minisiyle kalça dansı
Merve Özbey kaza sonrası düğünü erteledi
Merve Özbey kaza sonrası düğünü erteledi
Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti
Aydilge'den ilginç protesto! Kadın cinayetleri eteğini çıkararak protesto etti
Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!
Danla Biliç'den bela okumalı isyan! Allah onların belasını versin!

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Günlük burç yorumları 22 Aralık 2019 Pazar - Astrolojik yıldız falınız size bugün için neler söylüyor?
Batwoman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Dizi arası ne zaman biter? Batwoman 1. Sezon 10. bölüm tarihi
Garanti BBVA yeni yıl kredi kampanyası
2020 Survivor Yarışmacıları kimler? Yarışmaya gitmesi kesinleşen isimler
2020 yılbaşı haftası diziler yayınlanacak mı? Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak?
Elimi Bırakma dizisi bitti mi? Elimi Bırakma neden final yaptı?
Organize İşler: Sazan Sarmalı 31 Aralık TV'de ilk kez Star TV'de yayınlanacak!
Ceza, Beatcoin adlı şarkısıyla sevenleriyle buluştu! Ceza Beatcoin sözleri ve videosu Youtube'da dakikalar içinde popüler oldu!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO Deniz Çakır tamamen veda etti!
2020 Kira Gelir Beyannamesi ne zaman ve nasıl verilecek?
MasterChef 2019 büyük final ne zaman yapılacak? MasterChef final tarihi belli oldu!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.