Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekolteli No make up pozuna beğeni yağdı

TV 8’in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye’nin yılbaşı için çekilen özel bölümüne konuk olan Serenay Sarıkaya, bölümün çekimlerinden önce makyajı yapılırken çekildiği bir fotoğrafını İnstagram adresi üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Güzel oyuncunun sesinin ne kadar güzel olduğu daha önceden biliniyordu. Sosyal medyaya sızan şarkı söyleme görüntüleri ise izleyen herkes tarafından beğeni kazanmıştı.

No Make Up İfadelerini Kullandı

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya O Ses Türkiye’ye katıldığı gün sahneye çıkmadan evvel oldukça gösterişli bir makyaj yaptırdı. Makyajı bitmesi sonrasında saçları yapılırken paylaşımda bulunan Sarıkaya’nın göğüs dekoltesi takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Serenay Sarıkaya yaptığı paylaşımın açıklama bölümüne “No Make Up” ifadelerini bıraktı.

İşte Serenay Sarıkaya’nın o paylaşımı…

Sarıkaya’nın takipçileri ise paylaşımın altındaki yorum bölümüne kendisini öven ve ne kadar güzel olduğunu ifade eden yorumlar bıraktılar. Güzel oyuncunun paylaşımı çok kısa bir süre içerisinde binlerce kişi tarafından beğenildi.