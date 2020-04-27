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Serenay'ın karantina küpelerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın Cem Yılmaz'la olan aşkı 2020 yılına damgasını vururken, karantina boyunca birliktelikleri de magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor.

27 Nisan 2020 Pazartesi 23:23
Serenay'ın karantina küpelerinin fiyatı dudak uçuklattı!

son olarak Cem Yılmaz'ın evinde okey oynarken çektiği fotoğrafı paylaşan Serenay Sarıkaya'nın kulağındaki küpeler takipçilerinin dikkatini çekti.  

Serenay'ın karabtina küpelerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Ünlü oyuncunun  kulağundaki küpelerin, dünyaca ünlü bir markaya ait olduğu ve fiyatının 32 bin tl olduğu ortaya çıktı.  Sarıkaya'nın evde bile bu kadar pahalı takılar kullanmasını lükse düşkünlük olarak gören bazı takipçileri, Serenay Sarıkaya'nın 32 bin Tl'lik küpeleri için "Benim 40 günlük karantina boyunca giydiklerimi ve yediklerimi toplasan anca 32 TL etmez" yorumları yaptı.  
Serenay'ın karabtina küpelerinin fiyatı dudak uçuklattı!

Son Güncelleme: 27.04.2020 23:26
Anahtar Kelimeler:
Serenay SarıkayaFiyatKüpe
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