Sermiyan Midyat o iddialara cevap verdi!

Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen Oyuncu Sermiyan Midyat önceki günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Midyat hakkında başlatılan linç kampanyasına ve şikayetlere açıklama getirdi.Uzun süredir hakkında başlatılan linç kampanyasının bir dedikodudan oluştuğunu arkadaşlarının ve dostlarının kendisine destek olduğunu belitti.Herhangi bir kadına şiddet uyguladığına dair bir kanıt getirebilen olursa 20 yıllık kariyerinin boş olduğunu ifade etti.

Kadınlar konusunda çok hassa olduğunu söyleyen Midyat bu durumun çok ağrına gittini ve annesinin televizyon açmasını herkesin ona "hanzo" dediği için yasaklamış olduğunu söyleyerek iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Daha önce bu konu ile sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu açıklama