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Sermiyan Midyat o iddialara cevap verdi! "Şu çok ağrıma gidiyor"

Sermiyan Midyat hakkında çıkan oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddialarına cevap verdi."Herkes bana hanzo diyor."

19 Haziran 2020 Cuma 14:22
Sermiyan Midyat o iddialara cevap verdi!
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Oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar'a fiziki ve psikolojik şiddet uyguladığı gerekçesiyle şikayet edilen Oyuncu Sermiyan Midyat önceki günlerde Cihangir'de görüntülendi.

Midyat hakkında başlatılan linç kampanyasına ve şikayetlere açıklama getirdi.Uzun süredir hakkında başlatılan linç kampanyasının bir dedikodudan oluştuğunu arkadaşlarının ve dostlarının kendisine destek olduğunu belitti.Herhangi bir kadına şiddet uyguladığına dair bir kanıt getirebilen olursa 20 yıllık kariyerinin boş olduğunu ifade etti.

Kadınlar konusunda çok hassa olduğunu söyleyen Midyat bu durumun çok ağrına gittini ve annesinin televizyon açmasını herkesin ona "hanzo" dediği için yasaklamış olduğunu söyleyerek iddiaların doğru olmadığını belirtti.


Daha önce bu konu ile sosyal medya hesabı üzerinden  yapmış olduğu  açıklama

 

 

Kamuoyu açıklamasıdır...

Öncelikle 20 yılı aşkın süredir yalnızca ürettikleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya gayret eden bir yazar, yönetmen ve oyuncu olarak böylesi bir hadiseyle gündemi meşgul ettiğim için çok şaşkınım ve üzgünüm.

— Sermiyan Midyat (@SermiyanMidyat) May 6, 2020
 

 

 


Son Güncelleme: 19.06.2020 14:22
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