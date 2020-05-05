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Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!

Yaklaşık 4 aydır birlikte olan Sermiyan Midyat ve oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşar çiftinin arasında şiddet meselesi ortaya atıldı. Sevcan Yaşar'ın karakola giderek şiddet gördüğünü söyleyerek şikayetçi olmasının ardından ünlü oyuncudan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

05 Mayıs 2020 Salı 19:19
Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!

Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat ve yine kendisi gibi oyuncu sevgilisi Sevcan Yaşararasında şiddet iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Son olarak 'Erkenci Kuş' dizisinden tanıdığımız Sevcan Yaşar, 4 aydır birlikte olduğu Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek karakola gittiği öğrenildi.

Fenerbahçe’de birlikte yaşadıkları evde Midyat’tan fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ileri süren Sevcan Yaşar, sevgilisi hakkında karakolda şikayette bulunduğu belirtilirken, çiftin Istagram hesaplarından birbirlerinin fotoğraflarını kaldırıp takipleşmeyi bıraktıkları görüldü.

Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!


Söz konusu bu iddialar üzerine ise oyuncu Sermiyan Midyat'tan konuyla iligili açıklama gecikmedi. Sevcan Yaşar’la yaklaşık 1 hafta önce birlikteliklerini bitirerek ayrıldıklarını söyleyen Sermiyan Midyat, şöyle konuştu.

“45 yaşındayım. Basına yansıyan 10 ilişkim falan olmuştur, hepsine açın sorun ne zaman böyle bir olay yaşamışım? Benim bir kadına bir fiske vurmam sözkonusu değil. Hayatımda asla böyle bir şey olmadı. Bu erkekliğe sığmaz. Allah yazdıysa bozsun. Allah kuru iftiradan saklasın. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. Ailelerimiz tanıştı. İki aydır aynı evdeydik ama olmadı. Ayrıldık.

Sermiyan Midyat ve sevgilisi Sevcan Yaşar arasında şiddet iddiası!

Hakkımda şikayetçi olmuş, gidip ifademi verdim. Açık söyleyeyim; böyle bir manevi saldırıyı hiç beklemiyordum. Şiddete uğradım diyorsa bunun belgesini de çıkarması gerekir. Bir darp raporu olması gerek. Ama yok. Çünkü böyle bir olay yok. Ben biriyle kavga bile edemem. Ben babamı kaybettim. Onun acısına bile dayanmışım. Buna mı dayanamayacağım? Sezen Aksu’nun bir sözü vardır; aslolan üretmektir der. Ben de üretmeye devam edeceğim. Bir kez daha anladım ki, benim gerçek sevgilim seyircim.”

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Sermiyan MidyatşikayetşiddetSevcan YaşarKarakol
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