Sermiyan Midyat'a dolandırıcılık suçlaması

Hem oyuncu hem de yönetmen olan Sermiyan Midyat hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Film için gittiği Mersin’de uyuşturucu suçuyla göz altına alındığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Midyat bunun sorumlusu olarak yapımcıları gördü ve şunları söyledi:

“Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu. Film çekimi için beni Mersin’e çağırdılar. Çekimlerin 1 ay süreceği söylendi. 3 haftadır buradayım, tek kare kayıt yapılmadı. Sözleşmeye göre son 1 hafta kaldı ve bunlar doğacak haklarımı vermemek için bana iftira atıyorlar. Beni gittiğim üç ayrı mekânda takip ettirmişler. Benim ya da yardımcımın üzerinden herhangi bir madde çıkmadı. Sadece konaklamamız için tuttukları ve yedek anahtarının kendilerinde bulunduğu evde 1-2 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifademi verdim. Bunlara dolandırıcılık, sahtekârlık ve kumpastan dava açacağım.”

Uyuşturucu nedeniyle göz altına alındığı söylenen Midyat, yapımcı olan Blackwell Productions’u suçladı. Şirketin sahibi olan İsmail Karakuyu suçlama ile ilgili açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“Senaryoyu okumadan ‘Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim’ demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da ‘Geçmiş olsun, paranın iadesi yok’ diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış.”