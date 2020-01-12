İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
118664
ALTIN
295.115
DOLAR
5.8693
STERLİN
7.6748
EURO
6.5257

Sermiyan Midyat'a dolandırıcılık suçlaması

Oyuncu ve yönetmen olan Sermiyan Midyat, yeni projesi için Mersin'e gitti. Mersin'de uyuşturucu nedeniyle gözaltına alınan Sermiyan Midyat'a dolandırıcılık suçlaması yapıldı. Yapımcı şirket film için Mersin'e çağırdığı Sermiyan Midyat'ı suçladı.

12 Ocak 2020 Pazar 13:59
Sermiyan Midyat'a dolandırıcılık suçlaması

Hem oyuncu hem de yönetmen olan Sermiyan Midyat hakkında inanılmaz bir iddia ortaya atıldı. Film için gittiği Mersin’de uyuşturucu suçuyla göz altına alındığı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Midyat bunun sorumlusu olarak yapımcıları gördü ve şunları söyledi:

“Blackwell Productions şirketi bana kumpas kurdu. Film çekimi için beni Mersin’e çağırdılar. Çekimlerin 1 ay süreceği söylendi. 3 haftadır buradayım, tek kare kayıt yapılmadı. Sözleşmeye göre son 1 hafta kaldı ve bunlar doğacak haklarımı vermemek için bana iftira atıyorlar. Beni gittiğim üç ayrı mekânda takip ettirmişler. Benim ya da yardımcımın üzerinden herhangi bir madde çıkmadı. Sadece konaklamamız için tuttukları ve yedek anahtarının kendilerinde bulunduğu evde 1-2 gram uyuşturucu bulundu. Emniyette ifademi verdim. Bunlara dolandırıcılık, sahtekârlık ve kumpastan dava açacağım.”

Yapımcıdan Açıklama Gecikmedi!

Uyuşturucu nedeniyle göz altına alındığı söylenen Midyat, yapımcı olan Blackwell Productions’u suçladı. Şirketin sahibi olan İsmail Karakuyu suçlama ile ilgili açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“Senaryoyu okumadan ‘Hemen sözleşme yapalım, paramı peşin isterim’ demişti. Anlaşmayı yaptık ama sete gelmedi. Telefonlarımıza çıkmayıp bir de bizi engelledi. Kendisi bir dolandırıcılık stratejisi geliştirmiş. Yeni yapımcılar buluyor, çekimlere başlaması gerekirken oyalıyor. Sözleşmedeki süreç bittikten sonra da ‘Geçmiş olsun, paranın iadesi yok’ diyor. Daha önceki firmayı da böyle kullanmış.”

Son Güncelleme: 12.01.2020 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Edis askerlik fotoğraflarını paylaştı!
Edis askerlik fotoğraflarını paylaştı!
Türkücü İzzet Yıldızhan annesini kaybetti
Türkücü İzzet Yıldızhan annesini kaybetti
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son durum
Hazal Kaya'dan hamilelik kiloları ile ilgili açıklama
Hazal Kaya'dan hamilelik kiloları ile ilgili açıklama
Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı Metin Akdülger
Dilan Çiçek Deniz'in yeni aşkı Metin Akdülger
İngiliz şarkıcı Rita Ora sosyal medyayı salladı
İngiliz şarkıcı Rita Ora sosyal medyayı salladı

Popüler Haberler

Kadın dizisi neden final yapıyor? Kadın dizisi için izleyicileri üzen gelişme
Yeşil Kart çocuk parası sorgulama nasıl yapılır? 2020 Yeşil kart çocuk parası sorgulama işlemleri
Süper Lig’in ikinci yarı maçları ne zaman başlayacak? Ara transfer dönemi ne zaman bitecek?
A101 saat kaçta açılır, kaçta kapanır? 2020 A101 çalışma saatleri
e-Okul VBS'ye nasıl giriş yapılır? Takdir teşekkür hesaplama işlemleri nasıl yapılır
Güvenlik personellerinin maaş zammı için asgari ücretin üstüne yüzde 30 zam açıklaması
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 2020 Jandarma Kadın Erkek Astsubay Alımı Branşları Netleşti!
MEB 2020 sınavları tarihleri belli oldu
Adıma açılan sahte facebook hesapları için neler yapabilirim? İsminize açılan sahte hesapları kapattırın!
Kredi ve borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
2020 YKS sınav başvuruları ne zaman başlıyor? YKS sınavı ne zaman yapılacak?
Acil gelir belgesiz 25.000 TL kredi ihtiyacım var, nerden çekebilirim?
DC ve DD harf notu anlamı nedir? DC ve DD notu geçer mi? Şartlı koşullu geçme nedir?
Beyin yorgunluğunu gidermek için yöntemler
2020 yılı Ocak ayı güncel fiyatlar ile 2000 TL altına alınabilecek en iyi telefonlar
Doğa Koleji Öğretmenlerinin maaşları yattı mı, ne zaman yatacak?
Ramazan ilk oruç günü başlangıcı ne zaman? 2020 dini günler takvimi ve ramazan ayı başlangıç tarihi
Loris Karius Beşiktaş – Altınordu maçındaki kendi kalesine gol hatası sosyal medyada!
2020 Asgari ücretli çalışanların ödeyeceği vergi miktarları belli oldu!
Kırtasiye yardımı nedir? Kırtasiye yardımı kimlere yapılır? Kırtasiye yardımı başvuru şartları ve detayları
Sıfır bir filmi nerede çekildi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.