Sertab Erener'den 17 yıl sonra gelen Eurovision itirafı!

17 yıl önce 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision’da birinci olan Sertab Erener o geceyle ilgili bir itirafta bulundu. Yarışma gecesini anlatan ünlü sanatçı, bir ara umudunu kaybettiğini söyledi.

Sertab Erener'den 17 yıl sonra gelen Eurovision itirafı!
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Instagram'da düzenlenen bir canlı yayın programına konuk olarak katılan Srtab Erener, 17 yıl önce Eurovision şarkı yarışması gecesinde yaşadıklarını anlattı. Geceyle ilgili bir itirafta bulunan Erener, kazanamayacağını düşündüğünü ve bir ara umudunu kaybettiğini söyledi.

Sertab Erener'den Eurovision itirafı!

17 yıl önce 'Everyway That I Can' şarkısıyla Eurovision’da Türkiye'yi temsil eden ve ülkemize birincilik getiren ünlü sanatçı Sertab Erener, tarihe geçen gece hakkında konuşurken çok samimi açıklalamalarda bulundu. İlk provada elinin, ayağının titrediğini söyleyen Erener, “Kendimi hep ‘Bu bir konser’ diye rahatlatmaya çalıştım. Hep tam tersi olur ya; bizi favori göstermeye başladıkları zaman da ‘Acaba birinci olmayacak mıyız?” diye konuştu. Puanlama anında bir ara düşük puanlarla gerilediğinde umudunu kaybettiğini söyleyen ünlü şarkıcı “Belçika’nın puan vermesiyle birinci olduk gerisini hatırlamıyorum.” dedi.  

Sertab Erener'den Eurovision itirafı!

Yarışma gecesi başına gelen bir talihsizliği ade itiraf eden Sertab Erener, "Her şey bitti, kulise döndük. Beni tüm dünya basını bekliyor, ben kulisi temizliyorum! Üzerime giyecek hiçbir şeyim yok, yanıma elbise almamışım. Kötü bir tane fermuarlı bir şey bulduk, onunla basın toplantısına gittim." şeklinde konuştu.

Sertab Erener'den Eurovision itirafı!

2003 yılında düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışmasında birinci olan şarkısının sosyal medya üzerinden tekrar oylamaya sunulması ve 17 senenin ardından yeniden birinci seçilmesinden çok mutlu olduğunu belirten Erener, yarışma sonucunun açıklanmasının sonra yaptığı açıklamada, "17 yıl sonra Eurovision resmi kanalı tarafından yeniden yapılan oylamadan birinci çıkmak gurur verici gerçekten." ifadelerini kullandı.
 

Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2020, 11:24

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