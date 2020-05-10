Sevcan Yaşar'ın avukatı ilk resmi açıklamasını yayımladı!

Sevcan Yaşar'ın avukatı, yaptığı açıklamada; "Sevcan, 4 Mayıs'ta birlikte yaşadıkları konutta ilişkisini noktalamak istedi. Fakat Sermiyan Midyat'ın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldı. Sevcan, 155 Polis İmdat'ı' aradı. Ardından polisler gelip tutanak tuttu ve Sevcan onların eşliğinde hastaneye sevk edildi. Sevcan, emniyet müdürlüğünde de Midyat'ın tehditlerine maruz kaldı fakat tüm baskılara rağmen geri adım atmayıp ondan şikayetçi oldu." ifadelerini kullandı.

Sermiyan Midyat ise konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı: "Bir kadına bir fiske vurmam söz konusu değil. Ben aşık oldum, karım olmasını istedim. 2 aydır aynı evdeydik ama olmadı. Şikayetçi olmuş, ifademi verdim. 'Şiddete uğradım' diyor ama darp raporu yok. Çünkü böyle bir olay yok."