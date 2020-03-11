Sevda Demirel Doruk Doğrusöz ile cinsel hayatını anlattı

Sevda Demiral, uzunca bir süre önce katılmış olduğu moda yarışmasıyla adını duyurdu ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Neslihan Doğrusöz ile 4 aylık ilişkisini noktaladı. Biten ilişkisinden söz eden Demirel, cinsel hayatı hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

‘’Birbirimize sarılıp uyurduk.’’

Gazeteci Bilal Özcan’ın YouTube kanalına konuk olan Sevda Demirel, evlilik yolunda giden ilişkide büyük bir mutluluk yaşadıklarını fakat bir noktadan sonra olamayacaklarını anladığını belirtti. Doruk’a aşık olduğunu konuşan Demirel, bunun hemen olacak bir şey olmadığını, ameliyat olması gerektiğini söyleyerek ‘’Biz birbirimize sarılıp çok güzel uyuyorduk.’’ diye ekledi.

‘’Doruk’u hiç çıplak görmedim.’’

‘’Doruk beni itince başım ve belim yere çarptı.’’

Aralarında cinsel ilişki olup olmadığını konuşan Demirel, erkeklik vasfının yalnızca cinsellikle gösterilen bir şey olmadığını belirterek cinselliğin umurunda olmadığını belirtti. Doruk’ta gerçek sevgiyi bulduğunu ve her şeyden önce çok iyi arkadaş olduklarını anlatan Demirel, ‘’Doruk’u hiç çıplak görmedim. Merak da etmedim. Doruk her şeyiyle erkek. Ruhu, yaşamı, kokusu’’ diye söyledi.

Demirel, birbirlerine hayatlarını aktarmaya çalıştıklarını fakat çakıştıkları noktalarda geri çekilen bir çift olduklarını söyleyerek ‘’Çok tartıştık, kavga ettik. Bilinçaltımızda hep dış etkenler vardı.’’ diye konuştu. Dışardan hiç olumlu tepki almadıklarını konuşan Demirel, Doruk’un kendisine hiç vurmadığını yalnızca çok sinirlendiği anda onu bileklerinden tuttuğunda kendisini sırt üstü yere ittiğini belirtti.

Güçlü bir kadın olduğunu ve gardını alması halinde kendisini istemediğini söyleyen Demirel ‘’Daha önce beyin ameliyatı olmuştum. Beynimde tümör vardı. Beni o hareketiyle öldürüldü. Fiziksel reaksiyonlar o ilişkide devreye girdiği için bitmeye mahkum. Öfke kontrolü olmadığı için şiddete dönebiliyordu.’’ diye tamamladı.